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السعودية أفضل دولة عربية لـ "مستقبل الأطفال"

الرياض تسبق واشنطن في الترتيب العالمي وفق تقرير دولي

جاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية والإسلامية فيما يتعلق بـ"مستقبل الأطفال" واحتلت المرتبة الـ 36 عالمياً متقدمة على الولايات المتحدة الأمريكية التي حلت في المرتبة الـ 39.

وكشف التقرير الذي أعدّه 40 خبيراً من منظمة الصحة العالمية ومجلة "لانست" الطبية و"اليونيسيف"، خلو القائمة من الدول العربية والاسلامية باستثناء السعودية والبوسنة التي حلت في المرتبة الـ 38 عالمياً.

وتحدّد ترتيب الدول وفقاً لانبعاثات الكربون للفرد الواحد لكل دولة، إضافة إلى الرفاهية والرعاية الصحية والتغذية.

وقال التقرير الذي جاء بعنوان "ما مستقبل أطفال العالم": أعلى عشر دول في الترتيب عالمياً، هي: النرويج وكوريا الجنوبية وهولندا وفرنسا وإيرلندا والدنمارك واليابان وبلجيكا وآيسلندا والمملكة المتحدة، وتعد أفضل الدول عالمياً لنمو الأطفال.

وأضاف: للأطفال في هذه الدول تغييرات أفضل في الحياة والرفاهية، بسبب الرعاية الصحية الجيدة والتغذية والتعليم.

المملكة العربية السعودية مستقبل الأطفال الولايات المتحدة الأمريكية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السعودية أفضل دولة عربية لـ "مستقبل الأطفال"
سبق

جاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية والإسلامية فيما يتعلق بـ"مستقبل الأطفال" واحتلت المرتبة الـ 36 عالمياً متقدمة على الولايات المتحدة الأمريكية التي حلت في المرتبة الـ 39.

وكشف التقرير الذي أعدّه 40 خبيراً من منظمة الصحة العالمية ومجلة "لانست" الطبية و"اليونيسيف"، خلو القائمة من الدول العربية والاسلامية باستثناء السعودية والبوسنة التي حلت في المرتبة الـ 38 عالمياً.

وتحدّد ترتيب الدول وفقاً لانبعاثات الكربون للفرد الواحد لكل دولة، إضافة إلى الرفاهية والرعاية الصحية والتغذية.

وقال التقرير الذي جاء بعنوان "ما مستقبل أطفال العالم": أعلى عشر دول في الترتيب عالمياً، هي: النرويج وكوريا الجنوبية وهولندا وفرنسا وإيرلندا والدنمارك واليابان وبلجيكا وآيسلندا والمملكة المتحدة، وتعد أفضل الدول عالمياً لنمو الأطفال.

وأضاف: للأطفال في هذه الدول تغييرات أفضل في الحياة والرفاهية، بسبب الرعاية الصحية الجيدة والتغذية والتعليم.

21 فبراير 2020 - 27 جمادى الآخر 1441
02:12 PM
اخر تعديل
21 فبراير 2020 - 27 جمادى الآخر 1441
02:49 PM

السعودية أفضل دولة عربية لـ "مستقبل الأطفال"

الرياض تسبق واشنطن في الترتيب العالمي وفق تقرير دولي

A A A
خالد علي - الرياض
0
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جاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية والإسلامية فيما يتعلق بـ"مستقبل الأطفال" واحتلت المرتبة الـ 36 عالمياً متقدمة على الولايات المتحدة الأمريكية التي حلت في المرتبة الـ 39.

وكشف التقرير الذي أعدّه 40 خبيراً من منظمة الصحة العالمية ومجلة "لانست" الطبية و"اليونيسيف"، خلو القائمة من الدول العربية والاسلامية باستثناء السعودية والبوسنة التي حلت في المرتبة الـ 38 عالمياً.

وتحدّد ترتيب الدول وفقاً لانبعاثات الكربون للفرد الواحد لكل دولة، إضافة إلى الرفاهية والرعاية الصحية والتغذية.

وقال التقرير الذي جاء بعنوان "ما مستقبل أطفال العالم": أعلى عشر دول في الترتيب عالمياً، هي: النرويج وكوريا الجنوبية وهولندا وفرنسا وإيرلندا والدنمارك واليابان وبلجيكا وآيسلندا والمملكة المتحدة، وتعد أفضل الدول عالمياً لنمو الأطفال.

وأضاف: للأطفال في هذه الدول تغييرات أفضل في الحياة والرفاهية، بسبب الرعاية الصحية الجيدة والتغذية والتعليم.

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