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واشنطن تلوح بإجراءات إضافية لقادة الجيش السوداني إذا استمر العنف

تتضمن تقليص مساعدات وعزل الشركات التابعة للجهات الأمنية

أفادت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الإفريقية مولي في، اليوم (الثلاثاء)، بأن الولايات المتحدة حذرت القادة العسكريين السودانيين من استعدادها لاتخاذ إجراءات إضافية ضد الجيش إذا استمر العنف.

وقالت "مولي في": "نعكف الآن على مراجعة مجموعة كاملة من الأدوات التقليدية وغير التقليدية المتاحة لنا لتقليص الأموال المتاحة للنظام العسكري السوداني على نحو أكبر وعزل الشركات التي يسيطر عليها الجيش وزيادة المخاطر المتعلقة بالسمعة لأي شخص يختار الاستمرار في الانخراط في نهج العمل المعتاد مع أجهزة الأمن السودانية وشركاتها الاقتصادية"، وفقاً لـ"رويترز".

الرئيسية/ أخبار العالم

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واشنطن تلوح بإجراءات إضافية لقادة الجيش السوداني إذا استمر العنف
سبق

أفادت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الإفريقية مولي في، اليوم (الثلاثاء)، بأن الولايات المتحدة حذرت القادة العسكريين السودانيين من استعدادها لاتخاذ إجراءات إضافية ضد الجيش إذا استمر العنف.

وقالت "مولي في": "نعكف الآن على مراجعة مجموعة كاملة من الأدوات التقليدية وغير التقليدية المتاحة لنا لتقليص الأموال المتاحة للنظام العسكري السوداني على نحو أكبر وعزل الشركات التي يسيطر عليها الجيش وزيادة المخاطر المتعلقة بالسمعة لأي شخص يختار الاستمرار في الانخراط في نهج العمل المعتاد مع أجهزة الأمن السودانية وشركاتها الاقتصادية"، وفقاً لـ"رويترز".

01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443
08:02 PM

واشنطن تلوح بإجراءات إضافية لقادة الجيش السوداني إذا استمر العنف

تتضمن تقليص مساعدات وعزل الشركات التابعة للجهات الأمنية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الإفريقية مولي في، اليوم (الثلاثاء)، بأن الولايات المتحدة حذرت القادة العسكريين السودانيين من استعدادها لاتخاذ إجراءات إضافية ضد الجيش إذا استمر العنف.

وقالت "مولي في": "نعكف الآن على مراجعة مجموعة كاملة من الأدوات التقليدية وغير التقليدية المتاحة لنا لتقليص الأموال المتاحة للنظام العسكري السوداني على نحو أكبر وعزل الشركات التي يسيطر عليها الجيش وزيادة المخاطر المتعلقة بالسمعة لأي شخص يختار الاستمرار في الانخراط في نهج العمل المعتاد مع أجهزة الأمن السودانية وشركاتها الاقتصادية"، وفقاً لـ"رويترز".

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