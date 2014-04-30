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"حميد العلايا" تزف شهيدها وكيل الرقيب سالم عسيري

استُشهد في نجران .. و"العاصمي" ينقل تعازي القيادة

تقدّم وكيل محافظة محايل المكلف يحيى بن محمد العاصمي؛ جموع المصلين على الشهيد وكيل الرقيب سالم بن مسعود عسيري؛ من كتيبة المدرعات بقوة نجران.

وكان "سالم" قد استُشهد، فجر اليوم، بالحد الجنوبي بنجران في أثناء دفاعه عن الدين والوطن ودحر العدوان الغاشم لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وأُديت صلاة الميت على الشهيد، بعد ظهر اليوم، ووري جثمانه في الثرى بمركز حميد العلايا التابع لمحايل.

ونقل "العاصمي"؛ تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، وأمير منطقة عسير، ونائبه، ووزير الداخلية، لأسرة الشهيد.

وقال وكيل محافظة محايل المكلف: لقد سطر الشهيد أروع صور البطولة والوفاء للدين والمليك والوطن وهو مصدر فخر للجميع.

من جانبهم، عبّر ذوو الشهيد عن عظيم فخرهم واعتزازهم بابنهم الذي استُشهد في ميدان العز والكرامة من أجل أن ينعم الوطن بالأمن والأمان.

يُذكر أن الشهيد من مواليد 1412 وهو غير متزوج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"حميد العلايا" تزف شهيدها وكيل الرقيب سالم عسيري
سبق

تقدّم وكيل محافظة محايل المكلف يحيى بن محمد العاصمي؛ جموع المصلين على الشهيد وكيل الرقيب سالم بن مسعود عسيري؛ من كتيبة المدرعات بقوة نجران.

وكان "سالم" قد استُشهد، فجر اليوم، بالحد الجنوبي بنجران في أثناء دفاعه عن الدين والوطن ودحر العدوان الغاشم لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وأُديت صلاة الميت على الشهيد، بعد ظهر اليوم، ووري جثمانه في الثرى بمركز حميد العلايا التابع لمحايل.

ونقل "العاصمي"؛ تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، وأمير منطقة عسير، ونائبه، ووزير الداخلية، لأسرة الشهيد.

وقال وكيل محافظة محايل المكلف: لقد سطر الشهيد أروع صور البطولة والوفاء للدين والمليك والوطن وهو مصدر فخر للجميع.

من جانبهم، عبّر ذوو الشهيد عن عظيم فخرهم واعتزازهم بابنهم الذي استُشهد في ميدان العز والكرامة من أجل أن ينعم الوطن بالأمن والأمان.

يُذكر أن الشهيد من مواليد 1412 وهو غير متزوج.

28 إبريل 2018 - 12 شعبان 1439
01:56 PM

"حميد العلايا" تزف شهيدها وكيل الرقيب سالم عسيري

استُشهد في نجران .. و"العاصمي" ينقل تعازي القيادة

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محمد طيران - عسير
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10,722

تقدّم وكيل محافظة محايل المكلف يحيى بن محمد العاصمي؛ جموع المصلين على الشهيد وكيل الرقيب سالم بن مسعود عسيري؛ من كتيبة المدرعات بقوة نجران.

وكان "سالم" قد استُشهد، فجر اليوم، بالحد الجنوبي بنجران في أثناء دفاعه عن الدين والوطن ودحر العدوان الغاشم لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وأُديت صلاة الميت على الشهيد، بعد ظهر اليوم، ووري جثمانه في الثرى بمركز حميد العلايا التابع لمحايل.

ونقل "العاصمي"؛ تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، وأمير منطقة عسير، ونائبه، ووزير الداخلية، لأسرة الشهيد.

وقال وكيل محافظة محايل المكلف: لقد سطر الشهيد أروع صور البطولة والوفاء للدين والمليك والوطن وهو مصدر فخر للجميع.

من جانبهم، عبّر ذوو الشهيد عن عظيم فخرهم واعتزازهم بابنهم الذي استُشهد في ميدان العز والكرامة من أجل أن ينعم الوطن بالأمن والأمان.

يُذكر أن الشهيد من مواليد 1412 وهو غير متزوج.

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