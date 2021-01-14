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مصر .. إيقاف 16من القيادات الأمنية بعد هروب 3 مساجين محكوم عليهم بالإعدام والمؤبد

قررت وزارة الداخلية المصرية إيقاف 16 من القيادات الأمنية في سجن طنطا العمومي بدلتا مصر بعد هروب 3 مساجين محكوم عليهم بالإعدام والمؤبد.

وكان 3 أشخاص تمكنوا من الهروب من سجن طنطا العمومي عبر أحد الأسوار المجاورة للسجن، بعدما تمكنوا من تنقيب جدران السجن طوال 3 أشهر، بعدما عطلوا كاميرا المراقبة وفروا هاربين عبر أسوار وأسطح المنازل المجاورة.

وأكدت قوات الأمن أنه تم القبض على المتهمين أثناء تواجدهم بمنطقة زفتى، وذلك بعد أن تم ضبط المتهم الأول أثناء تواجده بشقة سكنية بمنطقة العجيزي في حي أول طنطا.

وأكد مصدر أمني اختباء باقي المتهمين بمدينة زفتى، وتم إعداد مأموريات مكبرة استهدفت المتهمين؛ حيث أسفرت عن ضبطهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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مصر .. إيقاف 16من القيادات الأمنية بعد هروب 3 مساجين محكوم عليهم بالإعدام والمؤبد
سبق

قررت وزارة الداخلية المصرية إيقاف 16 من القيادات الأمنية في سجن طنطا العمومي بدلتا مصر بعد هروب 3 مساجين محكوم عليهم بالإعدام والمؤبد.

وكان 3 أشخاص تمكنوا من الهروب من سجن طنطا العمومي عبر أحد الأسوار المجاورة للسجن، بعدما تمكنوا من تنقيب جدران السجن طوال 3 أشهر، بعدما عطلوا كاميرا المراقبة وفروا هاربين عبر أسوار وأسطح المنازل المجاورة.

وأكدت قوات الأمن أنه تم القبض على المتهمين أثناء تواجدهم بمنطقة زفتى، وذلك بعد أن تم ضبط المتهم الأول أثناء تواجده بشقة سكنية بمنطقة العجيزي في حي أول طنطا.

وأكد مصدر أمني اختباء باقي المتهمين بمدينة زفتى، وتم إعداد مأموريات مكبرة استهدفت المتهمين؛ حيث أسفرت عن ضبطهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

14 يناير 2021 - 1 جمادى الآخر 1442
05:51 PM

مصر .. إيقاف 16من القيادات الأمنية بعد هروب 3 مساجين محكوم عليهم بالإعدام والمؤبد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قررت وزارة الداخلية المصرية إيقاف 16 من القيادات الأمنية في سجن طنطا العمومي بدلتا مصر بعد هروب 3 مساجين محكوم عليهم بالإعدام والمؤبد.

وكان 3 أشخاص تمكنوا من الهروب من سجن طنطا العمومي عبر أحد الأسوار المجاورة للسجن، بعدما تمكنوا من تنقيب جدران السجن طوال 3 أشهر، بعدما عطلوا كاميرا المراقبة وفروا هاربين عبر أسوار وأسطح المنازل المجاورة.

وأكدت قوات الأمن أنه تم القبض على المتهمين أثناء تواجدهم بمنطقة زفتى، وذلك بعد أن تم ضبط المتهم الأول أثناء تواجده بشقة سكنية بمنطقة العجيزي في حي أول طنطا.

وأكد مصدر أمني اختباء باقي المتهمين بمدينة زفتى، وتم إعداد مأموريات مكبرة استهدفت المتهمين؛ حيث أسفرت عن ضبطهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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