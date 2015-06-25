نقلت "رويترز" عن النائب الجمهوري في الكونغرس الأمريكي مايكل ماكول، اليوم (الخميس)، أن الولايات المتحدة تخطط لإجلاء 50 ألفًا من المترجمين الأفغان وعائلاتهم، خوفًا على حياتهم من حركة طالبان، بعد انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان. وأوضح "ماكول" أن الدول التي سيتوجه إليها الأفراد الذين سيتم إجلاؤهم من أفغانستان، تشمل: الإمارات والبحرين وقطر والكويت.

خوفًا على حياتهم من "طالبان".. أمريكا تخطط لإجلاء 50 ألف مترجم أفغاني وعائلاتهم صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-06-24 نقلت "رويترز" عن النائب الجمهوري في الكونغرس الأمريكي مايكل ماكول، اليوم (الخميس)، أن الولايات المتحدة تخطط لإجلاء 50 ألفًا من المترجمين الأفغان وعائلاتهم، خوفًا على حياتهم من حركة طالبان، بعد انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.



وأوضح "ماكول" أن الدول التي سيتوجه إليها الأفراد الذين سيتم إجلاؤهم من أفغانستان، تشمل: الإمارات والبحرين وقطر والكويت.

24 يونيو 2021 - 14 ذو القعدة 1442 09:55 PM

خوفًا على حياتهم من "طالبان".. أمريكا تخطط لإجلاء 50 ألف مترجم أفغاني وعائلاتهم توجهون إلى 4 دول بينها قطر والكويت





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نقلت "رويترز" عن النائب الجمهوري في الكونغرس الأمريكي مايكل ماكول، اليوم (الخميس)، أن الولايات المتحدة تخطط لإجلاء 50 ألفًا من المترجمين الأفغان وعائلاتهم، خوفًا على حياتهم من حركة طالبان، بعد انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.



وأوضح "ماكول" أن الدول التي سيتوجه إليها الأفراد الذين سيتم إجلاؤهم من أفغانستان، تشمل: الإمارات والبحرين وقطر والكويت.