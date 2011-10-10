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"صحة جازان" تختتم البرنامج المتطور للتعامل مع مصابي الحوادث

ضم 16 مستفيدًا من الأطباء والممرضين والفنيين

اختتمت صحة جازان، برنامجًا تدريبيًا متطورًا، حول التعامل مع مصابي الحوادث قبل وصولهم للمستشفى، بمقر إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب بمستشفى الملك فهد.

وتؤهل الدورة، الممارس الصحي لتقديم الرعاية الطبية الطارئة والمتقدمة لمصابي الحوادث، وإسعاف المصابين في حالات الإصابة قبل وصول المصاب للمستشفى، ونقله إليها بطرق علمية تساعد في تحسين وضعه الصحي، وتساهم في جودة الإسعاف المقدم له.

وجرى تدريب الممارس الصحي في هذه الدورة على كيفية التعامل مع الجروح المفتوحة والنزيف، والمحافظة على بقاء ضغط الدم في المستوى الطبيعي، والتدخل السريع للمحافظة على فتح وتأمين مجرى الهواء المفتوح، بطريقة صحيحة لتجنب حدوث مضاعفات للمصاب، وسرعة تقديم الخدمة للمصابين بنقص الأكسجين، بما يتناسب مع حالتهم الصحية واستخدام أجهزة نقل الأكسجين المختلفة، والتدريب على كيفية تثبيت المصاب على لوح النقل الإسعافي ونقله من داخل السيارة إلى الإسعاف بالطريقة الصحيحة.

بلغ عدد المستفيدين من الدورة التي عقدت على مدى يومين، 16 من الأطباء والممرضين والفنيين بأقسام وأخصائيي طب الطوارئ.

وتسعى صحة جازان، إلى تطوير أداء الممارسين الصحيين في الحفاظ على حياة المرضى والنقل الآمن لهم، لضمان وصولهم للمستشفيات بحالة صحية مستقرة.

صحة جازان

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"صحة جازان" تختتم البرنامج المتطور للتعامل مع مصابي الحوادث
سبق

اختتمت صحة جازان، برنامجًا تدريبيًا متطورًا، حول التعامل مع مصابي الحوادث قبل وصولهم للمستشفى، بمقر إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب بمستشفى الملك فهد.

وتؤهل الدورة، الممارس الصحي لتقديم الرعاية الطبية الطارئة والمتقدمة لمصابي الحوادث، وإسعاف المصابين في حالات الإصابة قبل وصول المصاب للمستشفى، ونقله إليها بطرق علمية تساعد في تحسين وضعه الصحي، وتساهم في جودة الإسعاف المقدم له.

وجرى تدريب الممارس الصحي في هذه الدورة على كيفية التعامل مع الجروح المفتوحة والنزيف، والمحافظة على بقاء ضغط الدم في المستوى الطبيعي، والتدخل السريع للمحافظة على فتح وتأمين مجرى الهواء المفتوح، بطريقة صحيحة لتجنب حدوث مضاعفات للمصاب، وسرعة تقديم الخدمة للمصابين بنقص الأكسجين، بما يتناسب مع حالتهم الصحية واستخدام أجهزة نقل الأكسجين المختلفة، والتدريب على كيفية تثبيت المصاب على لوح النقل الإسعافي ونقله من داخل السيارة إلى الإسعاف بالطريقة الصحيحة.

بلغ عدد المستفيدين من الدورة التي عقدت على مدى يومين، 16 من الأطباء والممرضين والفنيين بأقسام وأخصائيي طب الطوارئ.

وتسعى صحة جازان، إلى تطوير أداء الممارسين الصحيين في الحفاظ على حياة المرضى والنقل الآمن لهم، لضمان وصولهم للمستشفيات بحالة صحية مستقرة.

10 أكتوبر 2019 - 11 صفر 1441
06:01 PM

"صحة جازان" تختتم البرنامج المتطور للتعامل مع مصابي الحوادث

ضم 16 مستفيدًا من الأطباء والممرضين والفنيين

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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اختتمت صحة جازان، برنامجًا تدريبيًا متطورًا، حول التعامل مع مصابي الحوادث قبل وصولهم للمستشفى، بمقر إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب بمستشفى الملك فهد.

وتؤهل الدورة، الممارس الصحي لتقديم الرعاية الطبية الطارئة والمتقدمة لمصابي الحوادث، وإسعاف المصابين في حالات الإصابة قبل وصول المصاب للمستشفى، ونقله إليها بطرق علمية تساعد في تحسين وضعه الصحي، وتساهم في جودة الإسعاف المقدم له.

وجرى تدريب الممارس الصحي في هذه الدورة على كيفية التعامل مع الجروح المفتوحة والنزيف، والمحافظة على بقاء ضغط الدم في المستوى الطبيعي، والتدخل السريع للمحافظة على فتح وتأمين مجرى الهواء المفتوح، بطريقة صحيحة لتجنب حدوث مضاعفات للمصاب، وسرعة تقديم الخدمة للمصابين بنقص الأكسجين، بما يتناسب مع حالتهم الصحية واستخدام أجهزة نقل الأكسجين المختلفة، والتدريب على كيفية تثبيت المصاب على لوح النقل الإسعافي ونقله من داخل السيارة إلى الإسعاف بالطريقة الصحيحة.

بلغ عدد المستفيدين من الدورة التي عقدت على مدى يومين، 16 من الأطباء والممرضين والفنيين بأقسام وأخصائيي طب الطوارئ.

وتسعى صحة جازان، إلى تطوير أداء الممارسين الصحيين في الحفاظ على حياة المرضى والنقل الآمن لهم، لضمان وصولهم للمستشفيات بحالة صحية مستقرة.

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