النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"عيد الشعوب" يجمع المواطنين والمقيمين على مائدة واحدة في "بريدة"

ضمن مبادرات لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بحي الريان والنهضة

ضمن مبادرات لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بحي الريان والنهضة في بريدة خلال عيد الأضحى المبارك؛ أقامت اللجنة برنامج "عيد الشعوب" بهدف مشاركة الأشقاء الوافدين فرحة العيد واستمرار تواصل اللجنة معهم في مختلف المناسبات.

حيث تم استقبال لحوم الأضاحي من الراغبين في مشاركة اللجنة البرنامج خلال أيام عيد الأضحى المبارك وتوزيع المشاركين كل بحسب دولته أمس الجمعة، بمشاركة الأشقاء من دول عدة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة اللجنة، إبراهيم بن صالح الربدي، أن اللجنة من منطلق مسؤوليتها الاجتماعية تقدم هذه المبادرة كي يتشارك الجميع من مواطنين ومقيمين في فرحة العيد وفعالياته المتنوعة من خلال هذه المبادرة، حيث تبادل التهاني وتناول الطعام في جو أخوي وودي وكما تعودنا في مملكتنا الغالية علاقة المواطن والمقيم علاقة أخوية ودية.

وأضاف: حرصنا على إقامة البرنامج مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية التي أوصت بها الجهات المعنية لمنع انتشار فيروس كورونا، وأن اللجنة مستمرة في تقديم وتبني مختلف المبادرات والأفكار المجتمعية التي تقدم الفئات العمرية المتعددة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"عيد الشعوب" يجمع المواطنين والمقيمين على مائدة واحدة في "بريدة"
سبق

ضمن مبادرات لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بحي الريان والنهضة في بريدة خلال عيد الأضحى المبارك؛ أقامت اللجنة برنامج "عيد الشعوب" بهدف مشاركة الأشقاء الوافدين فرحة العيد واستمرار تواصل اللجنة معهم في مختلف المناسبات.

حيث تم استقبال لحوم الأضاحي من الراغبين في مشاركة اللجنة البرنامج خلال أيام عيد الأضحى المبارك وتوزيع المشاركين كل بحسب دولته أمس الجمعة، بمشاركة الأشقاء من دول عدة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة اللجنة، إبراهيم بن صالح الربدي، أن اللجنة من منطلق مسؤوليتها الاجتماعية تقدم هذه المبادرة كي يتشارك الجميع من مواطنين ومقيمين في فرحة العيد وفعالياته المتنوعة من خلال هذه المبادرة، حيث تبادل التهاني وتناول الطعام في جو أخوي وودي وكما تعودنا في مملكتنا الغالية علاقة المواطن والمقيم علاقة أخوية ودية.

وأضاف: حرصنا على إقامة البرنامج مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية التي أوصت بها الجهات المعنية لمنع انتشار فيروس كورونا، وأن اللجنة مستمرة في تقديم وتبني مختلف المبادرات والأفكار المجتمعية التي تقدم الفئات العمرية المتعددة.

24 يوليو 2021 - 14 ذو الحجة 1442
11:29 PM

"عيد الشعوب" يجمع المواطنين والمقيمين على مائدة واحدة في "بريدة"

ضمن مبادرات لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بحي الريان والنهضة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - بريدة
0
569

ضمن مبادرات لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بحي الريان والنهضة في بريدة خلال عيد الأضحى المبارك؛ أقامت اللجنة برنامج "عيد الشعوب" بهدف مشاركة الأشقاء الوافدين فرحة العيد واستمرار تواصل اللجنة معهم في مختلف المناسبات.

حيث تم استقبال لحوم الأضاحي من الراغبين في مشاركة اللجنة البرنامج خلال أيام عيد الأضحى المبارك وتوزيع المشاركين كل بحسب دولته أمس الجمعة، بمشاركة الأشقاء من دول عدة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة اللجنة، إبراهيم بن صالح الربدي، أن اللجنة من منطلق مسؤوليتها الاجتماعية تقدم هذه المبادرة كي يتشارك الجميع من مواطنين ومقيمين في فرحة العيد وفعالياته المتنوعة من خلال هذه المبادرة، حيث تبادل التهاني وتناول الطعام في جو أخوي وودي وكما تعودنا في مملكتنا الغالية علاقة المواطن والمقيم علاقة أخوية ودية.

وأضاف: حرصنا على إقامة البرنامج مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية التي أوصت بها الجهات المعنية لمنع انتشار فيروس كورونا، وأن اللجنة مستمرة في تقديم وتبني مختلف المبادرات والأفكار المجتمعية التي تقدم الفئات العمرية المتعددة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,072
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,148
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,477
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,958

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

إسماعيل.. كما تدين تُدان

إسماعيل.. كما تدين تُدان

عبدالغني الشيخ
سند المواطن

سند المواطن

ماجد البريكان
إنسان مرة في السنة

إنسان مرة في السنة

مها الجبر
الذكاءُ يزدادُ قُوَّةً!!

الذكاءُ يزدادُ قُوَّةً!!

عبدالمحسن الحارثي
العيد والمرح والتغيير

العيد والمرح والتغيير

غسان محمد عسيلان
للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

بندر مغرم الشهري
المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

علي آل شرمة
فواتير المياه.. إلى أين؟!

فواتير المياه.. إلى أين؟!

ماجد البريكان
لبيك اللهم لبيك

لبيك اللهم لبيك

محمد الحيدر
{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

مها الجبر
مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

فهد البكر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة