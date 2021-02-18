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السعودية ترأس الاجتماع العربي الثاني للتحضير للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات

بحضور أكثر من 60 مشاركًا يمثلون الدول العربية

رأست المملكة الاجتماع الثاني لفريق العمل العربي المعني بالتحضير للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (WTDC-21) التابع للاتحاد الدولي للاتصالات خلال يومي 17 و18 فبراير 2021م، بهدف تنسيق وصياغة المواقف العربية المشتركة، وبحث تطورات وتحديات تنمية الاتصالات وتقنية المعلومات في المنطقة العربية، بحضور أكثر من 60 مشاركًا يمثلون الدول العربية والأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات، إضافة إلى مشاركة ممثلين بصفة مراقب من المكتب الإقليمي العربي للاتحاد الدولي للاتصالات ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا).

وجرى خلال الاجتماع مناقشة الأعمال التحضيرية للمؤتمر التي تهم المنطقة العربية من أجل دفع عجلة التنمية المستدامة وتحقيق أهدافها ومقاصدها، كما تم استعراض إعلان وخطة عمل المؤتمر والقرارات التي ستصدر عن المؤتمر الخاصة بدعم الدول العربية، واعتماد المسائل الدراسية للجان التابعة لقطاع التنمية والمبادرات الإقليمية للمنطقة العربية، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة، بما في ذلك تقديم الدعم للترشيحات العربية لمناصب قطاع التنمية ولجان المؤتمر.

يشار إلى أن الاتحاد الدولي للاتصالات يَعقد بشكل دوري - كل أربع سنوات - المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (WTDC)، وستُعقد الدورة المقبلة في جمهورية إثيوبيا خلال المدة من 8 - 19 نوفمبر 2021م.

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السعودية ترأس الاجتماع العربي الثاني للتحضير للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات
سبق

رأست المملكة الاجتماع الثاني لفريق العمل العربي المعني بالتحضير للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (WTDC-21) التابع للاتحاد الدولي للاتصالات خلال يومي 17 و18 فبراير 2021م، بهدف تنسيق وصياغة المواقف العربية المشتركة، وبحث تطورات وتحديات تنمية الاتصالات وتقنية المعلومات في المنطقة العربية، بحضور أكثر من 60 مشاركًا يمثلون الدول العربية والأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات، إضافة إلى مشاركة ممثلين بصفة مراقب من المكتب الإقليمي العربي للاتحاد الدولي للاتصالات ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا).

وجرى خلال الاجتماع مناقشة الأعمال التحضيرية للمؤتمر التي تهم المنطقة العربية من أجل دفع عجلة التنمية المستدامة وتحقيق أهدافها ومقاصدها، كما تم استعراض إعلان وخطة عمل المؤتمر والقرارات التي ستصدر عن المؤتمر الخاصة بدعم الدول العربية، واعتماد المسائل الدراسية للجان التابعة لقطاع التنمية والمبادرات الإقليمية للمنطقة العربية، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة، بما في ذلك تقديم الدعم للترشيحات العربية لمناصب قطاع التنمية ولجان المؤتمر.

يشار إلى أن الاتحاد الدولي للاتصالات يَعقد بشكل دوري - كل أربع سنوات - المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (WTDC)، وستُعقد الدورة المقبلة في جمهورية إثيوبيا خلال المدة من 8 - 19 نوفمبر 2021م.

18 فبراير 2021 - 6 رجب 1442
04:40 PM

السعودية ترأس الاجتماع العربي الثاني للتحضير للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات

بحضور أكثر من 60 مشاركًا يمثلون الدول العربية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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رأست المملكة الاجتماع الثاني لفريق العمل العربي المعني بالتحضير للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (WTDC-21) التابع للاتحاد الدولي للاتصالات خلال يومي 17 و18 فبراير 2021م، بهدف تنسيق وصياغة المواقف العربية المشتركة، وبحث تطورات وتحديات تنمية الاتصالات وتقنية المعلومات في المنطقة العربية، بحضور أكثر من 60 مشاركًا يمثلون الدول العربية والأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات، إضافة إلى مشاركة ممثلين بصفة مراقب من المكتب الإقليمي العربي للاتحاد الدولي للاتصالات ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا).

وجرى خلال الاجتماع مناقشة الأعمال التحضيرية للمؤتمر التي تهم المنطقة العربية من أجل دفع عجلة التنمية المستدامة وتحقيق أهدافها ومقاصدها، كما تم استعراض إعلان وخطة عمل المؤتمر والقرارات التي ستصدر عن المؤتمر الخاصة بدعم الدول العربية، واعتماد المسائل الدراسية للجان التابعة لقطاع التنمية والمبادرات الإقليمية للمنطقة العربية، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة، بما في ذلك تقديم الدعم للترشيحات العربية لمناصب قطاع التنمية ولجان المؤتمر.

يشار إلى أن الاتحاد الدولي للاتصالات يَعقد بشكل دوري - كل أربع سنوات - المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (WTDC)، وستُعقد الدورة المقبلة في جمهورية إثيوبيا خلال المدة من 8 - 19 نوفمبر 2021م.

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