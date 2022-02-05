حتى السابعة مساء.. رياح نشطة على محافظات الرايس وينبع وينبع النخل

تشمل تأثيراتها ارتفاعًا للأمواج وتدنيًا في مدى الرؤية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله – تكون رياح نشطة على محافظات الرايس وينبع وينبع النخل، تشمل تأثيراتها ارتفاعًا للأمواج وتدنيًا في مدى الرؤية.



وبين المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ٨ صباحًا، تستمر حتى الساعة الـ٧ مساء.