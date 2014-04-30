النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

التحالف العربي يُفشل مؤامرة قطرية لإشعال حرب داخلية في تعز

دعم جهود المحافظ بالعمل على وقف إطلاق النار وتشكيل قوة مشتركة

لايزال تنظيم الحمدين يدفع بخلاياه لمحاولة إفشال دعم قوات التحالف لإعادة الشرعية في اليمن، وتحرير المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، غير إن خطط الحمدين وتحركاته وخلاياه باتت مكشوفة للعالم.

وأفشلت قوات التحالف العربي مؤامرة قطرية كادت أن تشعل حربا بين فصائل الجيش الوطني والمقاومة في محافظة تعز اليمنية بعد أسبوع من التصعيد العسكري.

وبينت مصادر أن مواجهات مسلحة اندلعت في محافظة تعز بين قوات من الجيش وفصيل من المقاومة على اثر دعم قطر لفصيل يتبع الاخوان المسلمين لتنفيذ أعمال تخريبية في المحافظة.

ودعم التحالف العربي جهود محافظ تعز بالعمل على وقف اطلاق النار وتشكيل قوة مشتركة من جميع وحدات الجيش والمقاومة لتنفيذ حملة عسكرية أمنية ضد خلايا إرهابية من تنظيم القاعدة وداعش.

وأثمرت جهود المحافظ توقيع اتفاق يلزم جميع الفصائل بوقف إطلاق النار والعودة الى الجبهات وإخلاء كل مؤسسات الدولة.

ويسعى تنظيم الحمدين إلى إثارة القلاقل وتحويل تعز إلى نسخة مكررة من حلب السورية.

وأكد العقيد معاذ الياسري قائد عمليات اللواء 170 دفاع جوي في تعز أن هناك أهدافا خفية للإخوان المسلمين في تعز بدعم من قطر.

وتخدم التحركات القطرية في تعز مليشيات الحوثي الانقلابية بمحاولتها تسهيل مهمة المليشيات من خلال تفكيك الجبهة الداخلية في المحافظة التي ترتبط بمحوري الجنوب والساحل الغربي.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
التحالف العربي يُفشل مؤامرة قطرية لإشعال حرب داخلية في تعز
سبق

لايزال تنظيم الحمدين يدفع بخلاياه لمحاولة إفشال دعم قوات التحالف لإعادة الشرعية في اليمن، وتحرير المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، غير إن خطط الحمدين وتحركاته وخلاياه باتت مكشوفة للعالم.

وأفشلت قوات التحالف العربي مؤامرة قطرية كادت أن تشعل حربا بين فصائل الجيش الوطني والمقاومة في محافظة تعز اليمنية بعد أسبوع من التصعيد العسكري.

وبينت مصادر أن مواجهات مسلحة اندلعت في محافظة تعز بين قوات من الجيش وفصيل من المقاومة على اثر دعم قطر لفصيل يتبع الاخوان المسلمين لتنفيذ أعمال تخريبية في المحافظة.

ودعم التحالف العربي جهود محافظ تعز بالعمل على وقف اطلاق النار وتشكيل قوة مشتركة من جميع وحدات الجيش والمقاومة لتنفيذ حملة عسكرية أمنية ضد خلايا إرهابية من تنظيم القاعدة وداعش.

وأثمرت جهود المحافظ توقيع اتفاق يلزم جميع الفصائل بوقف إطلاق النار والعودة الى الجبهات وإخلاء كل مؤسسات الدولة.

ويسعى تنظيم الحمدين إلى إثارة القلاقل وتحويل تعز إلى نسخة مكررة من حلب السورية.

وأكد العقيد معاذ الياسري قائد عمليات اللواء 170 دفاع جوي في تعز أن هناك أهدافا خفية للإخوان المسلمين في تعز بدعم من قطر.

وتخدم التحركات القطرية في تعز مليشيات الحوثي الانقلابية بمحاولتها تسهيل مهمة المليشيات من خلال تفكيك الجبهة الداخلية في المحافظة التي ترتبط بمحوري الجنوب والساحل الغربي.

28 إبريل 2018 - 12 شعبان 1439
06:42 PM

التحالف العربي يُفشل مؤامرة قطرية لإشعال حرب داخلية في تعز

دعم جهود المحافظ بالعمل على وقف إطلاق النار وتشكيل قوة مشتركة

A A A
عبدالله البارقي - الرياض
10
30,068

لايزال تنظيم الحمدين يدفع بخلاياه لمحاولة إفشال دعم قوات التحالف لإعادة الشرعية في اليمن، وتحرير المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، غير إن خطط الحمدين وتحركاته وخلاياه باتت مكشوفة للعالم.

وأفشلت قوات التحالف العربي مؤامرة قطرية كادت أن تشعل حربا بين فصائل الجيش الوطني والمقاومة في محافظة تعز اليمنية بعد أسبوع من التصعيد العسكري.

وبينت مصادر أن مواجهات مسلحة اندلعت في محافظة تعز بين قوات من الجيش وفصيل من المقاومة على اثر دعم قطر لفصيل يتبع الاخوان المسلمين لتنفيذ أعمال تخريبية في المحافظة.

ودعم التحالف العربي جهود محافظ تعز بالعمل على وقف اطلاق النار وتشكيل قوة مشتركة من جميع وحدات الجيش والمقاومة لتنفيذ حملة عسكرية أمنية ضد خلايا إرهابية من تنظيم القاعدة وداعش.

وأثمرت جهود المحافظ توقيع اتفاق يلزم جميع الفصائل بوقف إطلاق النار والعودة الى الجبهات وإخلاء كل مؤسسات الدولة.

ويسعى تنظيم الحمدين إلى إثارة القلاقل وتحويل تعز إلى نسخة مكررة من حلب السورية.

وأكد العقيد معاذ الياسري قائد عمليات اللواء 170 دفاع جوي في تعز أن هناك أهدافا خفية للإخوان المسلمين في تعز بدعم من قطر.

وتخدم التحركات القطرية في تعز مليشيات الحوثي الانقلابية بمحاولتها تسهيل مهمة المليشيات من خلال تفكيك الجبهة الداخلية في المحافظة التي ترتبط بمحوري الجنوب والساحل الغربي.

شارك برأيك
71
466

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
12,133
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
34,893
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
40,084
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
47,203

كاريكاتير

#السعودية_أولاً

إنفوجرافيك

ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة
ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة