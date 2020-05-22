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بالذكاء الاصطناعي.. "أمانة مكة" تعزّز خدماتها على مدار الساعة

تتيح للعميل الاستفادة من الخدمات البلدية دون أي تدخل بشري

فعّلت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في الإدارة العامة لتقنية المعلومات؛ خدمة المساعد الذكي التي تتيح للعميل الاستفادة من الخدمات البلدية على مدار الساعة ودون أي تدخل بشري.

وأوضح مدير عام تقنية المعلومات المهندس نايف هوساوي، أن خدمة المساعد الذكي التي أطلقها أمين العاصمة المقدسة تهدف إلى الارتقاء بالخدمات البلدية وتعزيز فرص تبنّيها لحلول الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال تقديم مجموعة من الخدمات مثل خدمة الاستعلام عن رخص البناء بأنواعها وإمكانية طباعتها، وخدمة الحفريات؛ وهي متاحة لمقاولي الحفريات، وخدمة الإفصاح عن مساكن العمال التي تم تدشينها مؤخراً.

وأشار المهندس هوساوي إلى أن هذه الحزمة من الخدمات تأتي كمرحلة أولى وجارٍ تطوير وإضافة خدمات أخرى؛ حيث استفاد من خدمة المساعد الذكي ما يقارب ٢٣٠ عميلًا وبعدد مرات الاستعلام تفوق ٦٤٠ أمر استعلام.

يذكر أن أمانة العاصمة المقدسة تسعى إلى تحسين وتطوير كافة الخدمات التي تقدمها في كافة المجالات المختلفة، وإيجاد حلول رقمية مبتكرة تسهم في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠.

أمانة العاصمة المقدسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالذكاء الاصطناعي.. "أمانة مكة" تعزّز خدماتها على مدار الساعة
سبق

فعّلت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في الإدارة العامة لتقنية المعلومات؛ خدمة المساعد الذكي التي تتيح للعميل الاستفادة من الخدمات البلدية على مدار الساعة ودون أي تدخل بشري.

وأوضح مدير عام تقنية المعلومات المهندس نايف هوساوي، أن خدمة المساعد الذكي التي أطلقها أمين العاصمة المقدسة تهدف إلى الارتقاء بالخدمات البلدية وتعزيز فرص تبنّيها لحلول الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال تقديم مجموعة من الخدمات مثل خدمة الاستعلام عن رخص البناء بأنواعها وإمكانية طباعتها، وخدمة الحفريات؛ وهي متاحة لمقاولي الحفريات، وخدمة الإفصاح عن مساكن العمال التي تم تدشينها مؤخراً.

وأشار المهندس هوساوي إلى أن هذه الحزمة من الخدمات تأتي كمرحلة أولى وجارٍ تطوير وإضافة خدمات أخرى؛ حيث استفاد من خدمة المساعد الذكي ما يقارب ٢٣٠ عميلًا وبعدد مرات الاستعلام تفوق ٦٤٠ أمر استعلام.

يذكر أن أمانة العاصمة المقدسة تسعى إلى تحسين وتطوير كافة الخدمات التي تقدمها في كافة المجالات المختلفة، وإيجاد حلول رقمية مبتكرة تسهم في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠.

22 مايو 2020 - 29 رمضان 1441
08:12 PM

بالذكاء الاصطناعي.. "أمانة مكة" تعزّز خدماتها على مدار الساعة

تتيح للعميل الاستفادة من الخدمات البلدية دون أي تدخل بشري

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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2,000

فعّلت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في الإدارة العامة لتقنية المعلومات؛ خدمة المساعد الذكي التي تتيح للعميل الاستفادة من الخدمات البلدية على مدار الساعة ودون أي تدخل بشري.

وأوضح مدير عام تقنية المعلومات المهندس نايف هوساوي، أن خدمة المساعد الذكي التي أطلقها أمين العاصمة المقدسة تهدف إلى الارتقاء بالخدمات البلدية وتعزيز فرص تبنّيها لحلول الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال تقديم مجموعة من الخدمات مثل خدمة الاستعلام عن رخص البناء بأنواعها وإمكانية طباعتها، وخدمة الحفريات؛ وهي متاحة لمقاولي الحفريات، وخدمة الإفصاح عن مساكن العمال التي تم تدشينها مؤخراً.

وأشار المهندس هوساوي إلى أن هذه الحزمة من الخدمات تأتي كمرحلة أولى وجارٍ تطوير وإضافة خدمات أخرى؛ حيث استفاد من خدمة المساعد الذكي ما يقارب ٢٣٠ عميلًا وبعدد مرات الاستعلام تفوق ٦٤٠ أمر استعلام.

يذكر أن أمانة العاصمة المقدسة تسعى إلى تحسين وتطوير كافة الخدمات التي تقدمها في كافة المجالات المختلفة، وإيجاد حلول رقمية مبتكرة تسهم في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠.

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