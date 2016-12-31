النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الداخلية اليمنية: استمرار التحقيق لمعرفة ملابسات الهجوم على مطار عدن

أعلن وزير الداخلية في الحكومة اليمنية اللواء إبراهيم حيدان استمرار الجهود والإجراءات الأمنية بالتنسيق مع تحالف دعم الشرعية لمعرفة وكشف تفاصيل وملابسات الهجوم على مطار عدن لحظة وصول وزراء الحكومة الجديدة إلى العاصمة المؤقتة.
وذكر اللواء حيدان أن الجهة المستفيدة من ذلك الهجوم هي مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً, مضيفاً أن الهجوم يثبت تقاسم المليشيا والجماعات الإرهابية الأدوار فيما بينها من خلال استهدافها وحربها ضد اليمن وسعيها لاستهداف الأمن والاستقرار وعدم نجاح توحد الجبهة الوطنية التي ستكتب على أيديها نهاية المشروع الإيراني التدميري في اليمن.
وقال وزير الداخلية اليمني: إنّ الهجوم الإرهابي الذي خلف 22 قتيلاً وأصابَ 50 آخرين لن يعرقل سير تنفيذ اتفاق الرياض, ولن يثنيَ الحكومة عن القيام بمهامها ومسؤولياتها في جميع المحافظات المحرَّرة والمضي بثبات نحو استعادة الدولة ومواجهة ومحاربة الانقلاب والإرهاب بكل أشكاله.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الداخلية اليمنية: استمرار التحقيق لمعرفة ملابسات الهجوم على مطار عدن
سبق

أعلن وزير الداخلية في الحكومة اليمنية اللواء إبراهيم حيدان استمرار الجهود والإجراءات الأمنية بالتنسيق مع تحالف دعم الشرعية لمعرفة وكشف تفاصيل وملابسات الهجوم على مطار عدن لحظة وصول وزراء الحكومة الجديدة إلى العاصمة المؤقتة.
وذكر اللواء حيدان أن الجهة المستفيدة من ذلك الهجوم هي مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً, مضيفاً أن الهجوم يثبت تقاسم المليشيا والجماعات الإرهابية الأدوار فيما بينها من خلال استهدافها وحربها ضد اليمن وسعيها لاستهداف الأمن والاستقرار وعدم نجاح توحد الجبهة الوطنية التي ستكتب على أيديها نهاية المشروع الإيراني التدميري في اليمن.
وقال وزير الداخلية اليمني: إنّ الهجوم الإرهابي الذي خلف 22 قتيلاً وأصابَ 50 آخرين لن يعرقل سير تنفيذ اتفاق الرياض, ولن يثنيَ الحكومة عن القيام بمهامها ومسؤولياتها في جميع المحافظات المحرَّرة والمضي بثبات نحو استعادة الدولة ومواجهة ومحاربة الانقلاب والإرهاب بكل أشكاله.

30 ديسمبر 2020 - 15 جمادى الأول 1442
11:54 PM

الداخلية اليمنية: استمرار التحقيق لمعرفة ملابسات الهجوم على مطار عدن

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
2,285

أعلن وزير الداخلية في الحكومة اليمنية اللواء إبراهيم حيدان استمرار الجهود والإجراءات الأمنية بالتنسيق مع تحالف دعم الشرعية لمعرفة وكشف تفاصيل وملابسات الهجوم على مطار عدن لحظة وصول وزراء الحكومة الجديدة إلى العاصمة المؤقتة.
وذكر اللواء حيدان أن الجهة المستفيدة من ذلك الهجوم هي مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً, مضيفاً أن الهجوم يثبت تقاسم المليشيا والجماعات الإرهابية الأدوار فيما بينها من خلال استهدافها وحربها ضد اليمن وسعيها لاستهداف الأمن والاستقرار وعدم نجاح توحد الجبهة الوطنية التي ستكتب على أيديها نهاية المشروع الإيراني التدميري في اليمن.
وقال وزير الداخلية اليمني: إنّ الهجوم الإرهابي الذي خلف 22 قتيلاً وأصابَ 50 آخرين لن يعرقل سير تنفيذ اتفاق الرياض, ولن يثنيَ الحكومة عن القيام بمهامها ومسؤولياتها في جميع المحافظات المحرَّرة والمضي بثبات نحو استعادة الدولة ومواجهة ومحاربة الانقلاب والإرهاب بكل أشكاله.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,975
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,790
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,240
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,459

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة