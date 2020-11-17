بجهاز تعقيم وكمامات ومناديل.. تجهيز مصلى الجنائز بالمسجد الحرام

العتيبي: بما يتوافق والتوجيهات وتبعاً للإجراءات الاحترازية المعمول بها

قامت وكالة العلاقات العامة والشؤون الإعلامية، ممثلة بإدارة العلاقات العامة بالمسجد الحرام، بتجهيز مصلى الجنائز بجهاز تعقيم وكمامات ومناديل.

وأفاد مدير إدارة العلاقات العامة بالمسجد الحرام جهاد العتيبي، بأنه تم توفير أجهزة المعقمات وتوفير الكمامات والقفازات تبعاً للإجراءات الاحترازية المعمول بها في المسجد الحرام، كما تم توفير علب المناديل التي أُدمجت بها سلة مهملات ومثبت عبوات ماء زمزم المبارك بمصلى الجنائز.

تأتي هذه الخدمات بمتابعة من وكيل الرئيس العام للعلاقات العامة والشؤون الإعلامية عادل الأحمدي، بما يوافق توجيهات الرئيس العام للشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.