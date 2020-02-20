ندوة توعوية عن طرق الوقاية من فيروس كورونا بـ"جوازات نجران"

لوحات ومطويات تثقيفية وأدوات وقائية بالمنافذ والمطارات بالمنطقة

استقبلت جوازات منطقة نجران، الفريق الطبي من العيادات التخصصية الشاملة لقوى الأمن بمنطقة نجران؛ لتوعية منسوبي الجوازات بخطورة مرض فيروس كورونا، وأهمية رفع مستوى الحماية الشخصية، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة التي تَحُول دون انتشار المرض، كما حث الفريق الطبي الحضور على استخدام أدوات الوقاية.

وقدّم مساعد مدير جوازات المنطقة العميد خالد بن عبدالله العشيوان، شُكره وتقديره للفريق الطبي على ما قدموه من جهود في مجال التوعية؛ مؤكدًا أن جوازات المنطقة والإدارات التابعة لها رفعت مستوى درجة الاستعدادات القصوى في التعامل مع هذا المرض، ووزعت عددًا من اللوحات والمطويات التوعوية والأدوات الوقائية في المنافذ والمطارات التابعة لجوازات المنطقة.