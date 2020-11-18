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تدريبات لياقية وفنية تجهز الشباب لملاقاة الأهلي .. وبانيجا والعابد يواصلان التأهيل

يسابق الجهاز الطبي في نادي الشباب الزمن من أجل تجهيز اللاعبين المصابين للحاق بمواجهة الأهلي المقررة يوم الاثنين المقبل لحساب الجولة الخامسة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

حيث أدى الثنائي إيفر بانيجا ونواف العابد تدريبات بدنية خاصة برفقة المعد البدني، فيما يواصل البرتغالي فابيو مارتينيز برنامجه العلاجي في العيادة الطبية.

ميدانيًا عاود الفريق الكروي الأول بنادي الشباب اليوم تدريباتهم استعدادًا لاستئناف منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد الراحة التي منحها المدرب البرتغالي بيدرو كايشينا للاعبين.

وانطلقت التدريبات على الملعب الرديف بالنادي بقيادة المدرب بيدرو كايشينا، حيث أخضع مدرب اللياقة أوسكار فارياس اللاعبين لتمارين إحماء وتسخين ولياقة مكثفة، قبل أن يقسم المدرب الفريـق لعدة مجموعات طبقوا تدريبات فنية منوعة، وطبق اللاعبون جملاً فنية وتكتيكية متنوعة من خلال تقسيمة في منتصف الملعب.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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تدريبات لياقية وفنية تجهز الشباب لملاقاة الأهلي .. وبانيجا والعابد يواصلان التأهيل
سبق

يسابق الجهاز الطبي في نادي الشباب الزمن من أجل تجهيز اللاعبين المصابين للحاق بمواجهة الأهلي المقررة يوم الاثنين المقبل لحساب الجولة الخامسة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

حيث أدى الثنائي إيفر بانيجا ونواف العابد تدريبات بدنية خاصة برفقة المعد البدني، فيما يواصل البرتغالي فابيو مارتينيز برنامجه العلاجي في العيادة الطبية.

ميدانيًا عاود الفريق الكروي الأول بنادي الشباب اليوم تدريباتهم استعدادًا لاستئناف منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد الراحة التي منحها المدرب البرتغالي بيدرو كايشينا للاعبين.

وانطلقت التدريبات على الملعب الرديف بالنادي بقيادة المدرب بيدرو كايشينا، حيث أخضع مدرب اللياقة أوسكار فارياس اللاعبين لتمارين إحماء وتسخين ولياقة مكثفة، قبل أن يقسم المدرب الفريـق لعدة مجموعات طبقوا تدريبات فنية منوعة، وطبق اللاعبون جملاً فنية وتكتيكية متنوعة من خلال تقسيمة في منتصف الملعب.

18 نوفمبر 2020 - 3 ربيع الآخر 1442
11:07 PM

تدريبات لياقية وفنية تجهز الشباب لملاقاة الأهلي .. وبانيجا والعابد يواصلان التأهيل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يسابق الجهاز الطبي في نادي الشباب الزمن من أجل تجهيز اللاعبين المصابين للحاق بمواجهة الأهلي المقررة يوم الاثنين المقبل لحساب الجولة الخامسة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

حيث أدى الثنائي إيفر بانيجا ونواف العابد تدريبات بدنية خاصة برفقة المعد البدني، فيما يواصل البرتغالي فابيو مارتينيز برنامجه العلاجي في العيادة الطبية.

ميدانيًا عاود الفريق الكروي الأول بنادي الشباب اليوم تدريباتهم استعدادًا لاستئناف منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد الراحة التي منحها المدرب البرتغالي بيدرو كايشينا للاعبين.

وانطلقت التدريبات على الملعب الرديف بالنادي بقيادة المدرب بيدرو كايشينا، حيث أخضع مدرب اللياقة أوسكار فارياس اللاعبين لتمارين إحماء وتسخين ولياقة مكثفة، قبل أن يقسم المدرب الفريـق لعدة مجموعات طبقوا تدريبات فنية منوعة، وطبق اللاعبون جملاً فنية وتكتيكية متنوعة من خلال تقسيمة في منتصف الملعب.

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