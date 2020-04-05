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حِرمان دولتَيْن من المشاركة في أولمبياد طوكيو بسبب المنشطات

رويترز: سيغيب ربّاعو تايلاند وماليزيا عن أولمبياد طوكيو؛ وذلك بعدما قال الاتحاد الدولي لرفع الأثقال أمس السبت إنه أوقف متسابقي الدولتَيْن بعد عدد كبير من حالات المنشطات.

وقال الاتحاد الدولي لرفع الأثقال في بيان: إن ربّاعي الدولتَيْن لن يشاركوا في أولمبياد طوكيو بغض النظر عن تغيير موعدها.

وتأجَّلت الألعاب الأولمبية لمدة عام بسبب تفشي فيروس كورونا، ومن المنتظر إقامتها في الفترة من 23 يوليو إلى الثامن من أغسطس 2021. لكن يستطيع اتحادا تايلاند وماليزيا استئناف قرار الاتحاد الدولي أمام محكمة التحكيم الرياضية في غضون 21 يومًا.

كما فرض الاتحاد الدولي غرامة قدرها 200 ألف دولار على الاتحاد التايلاندي، الذي تطوع بالفعل، وعلق مشاركاته في أنشطة رفع الأثقال كافة، ومن بينها أولمبياد طوكيو؛ وذلك بسبب سِجله في المنشطات في الفترة الأخيرة.

وسقط ثمانية رباعين تايلانديين، من بينهم بطلان أولمبيان، في اختبارات للمنشطات في بطولة العالم العام الماضي.

وعلق الاتحاد الدولي عضوية الاتحاد التايلاندي لرفع الأثقال لمدة ثلاث سنوات، فيما عوقب الاتحاد الماليزي بالإيقاف لمدة عام.

أولمبياد طوكيو تايلاند ماليزيا الاتحاد الدولي لرفع الأثقال

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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حِرمان دولتَيْن من المشاركة في أولمبياد طوكيو بسبب المنشطات
سبق

رويترز: سيغيب ربّاعو تايلاند وماليزيا عن أولمبياد طوكيو؛ وذلك بعدما قال الاتحاد الدولي لرفع الأثقال أمس السبت إنه أوقف متسابقي الدولتَيْن بعد عدد كبير من حالات المنشطات.

وقال الاتحاد الدولي لرفع الأثقال في بيان: إن ربّاعي الدولتَيْن لن يشاركوا في أولمبياد طوكيو بغض النظر عن تغيير موعدها.

وتأجَّلت الألعاب الأولمبية لمدة عام بسبب تفشي فيروس كورونا، ومن المنتظر إقامتها في الفترة من 23 يوليو إلى الثامن من أغسطس 2021. لكن يستطيع اتحادا تايلاند وماليزيا استئناف قرار الاتحاد الدولي أمام محكمة التحكيم الرياضية في غضون 21 يومًا.

كما فرض الاتحاد الدولي غرامة قدرها 200 ألف دولار على الاتحاد التايلاندي، الذي تطوع بالفعل، وعلق مشاركاته في أنشطة رفع الأثقال كافة، ومن بينها أولمبياد طوكيو؛ وذلك بسبب سِجله في المنشطات في الفترة الأخيرة.

وسقط ثمانية رباعين تايلانديين، من بينهم بطلان أولمبيان، في اختبارات للمنشطات في بطولة العالم العام الماضي.

وعلق الاتحاد الدولي عضوية الاتحاد التايلاندي لرفع الأثقال لمدة ثلاث سنوات، فيما عوقب الاتحاد الماليزي بالإيقاف لمدة عام.

05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441
01:06 AM

حِرمان دولتَيْن من المشاركة في أولمبياد طوكيو بسبب المنشطات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رويترز: سيغيب ربّاعو تايلاند وماليزيا عن أولمبياد طوكيو؛ وذلك بعدما قال الاتحاد الدولي لرفع الأثقال أمس السبت إنه أوقف متسابقي الدولتَيْن بعد عدد كبير من حالات المنشطات.

وقال الاتحاد الدولي لرفع الأثقال في بيان: إن ربّاعي الدولتَيْن لن يشاركوا في أولمبياد طوكيو بغض النظر عن تغيير موعدها.

وتأجَّلت الألعاب الأولمبية لمدة عام بسبب تفشي فيروس كورونا، ومن المنتظر إقامتها في الفترة من 23 يوليو إلى الثامن من أغسطس 2021. لكن يستطيع اتحادا تايلاند وماليزيا استئناف قرار الاتحاد الدولي أمام محكمة التحكيم الرياضية في غضون 21 يومًا.

كما فرض الاتحاد الدولي غرامة قدرها 200 ألف دولار على الاتحاد التايلاندي، الذي تطوع بالفعل، وعلق مشاركاته في أنشطة رفع الأثقال كافة، ومن بينها أولمبياد طوكيو؛ وذلك بسبب سِجله في المنشطات في الفترة الأخيرة.

وسقط ثمانية رباعين تايلانديين، من بينهم بطلان أولمبيان، في اختبارات للمنشطات في بطولة العالم العام الماضي.

وعلق الاتحاد الدولي عضوية الاتحاد التايلاندي لرفع الأثقال لمدة ثلاث سنوات، فيما عوقب الاتحاد الماليزي بالإيقاف لمدة عام.

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