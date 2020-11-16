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"أدبي الأحساء" يعقد ندوة "بيعة ملك وولاء شعبه" عبر تطبيق "زوم"

في ذكرى البيعة السادسة لخادم الحرمين الشريفين

بمناسبة ذكرى البيعة السادسة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - يقيم نادي الأحساء الأدبي ضمن برامجه الافتراضية عند الساعة الثامنة من مساء الأربعاء، الثالث من شهر ربيع الآخر ١٤٤٢هـ الموافق للثامن عشر من شهر نوفمبر الجاري، ندوة عبر تطبيق (ZOOM) تحت عنوان "بيعة ملك وولاء شعب".

وتشمل عددًا من المحاور المهمة، ويشارك بالحديث فيها كل من السفير علي بن عواض عسيري، سفير المملكة في باكستان ولبنان سابقًا، وسيتحدث عن محور علاقات المملكة الدولية، بينما يتحدث رجل الأعمال عضو مجلس الشورى رئيس غرفة الأحساء سابقًا صالح بن حسن العفالق عن المحور الاقتصادي، أما محور التاريخ والمستقبل، فسيكون الحديث فيه من نصيب الدكتورة مريم بنت خلف العتيبي من جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج.

وسيدير هذه الندوة المذيع ومقدم البرامج التلفزيونية الإعلامي شاكر بن عبدالعزيز السيف، وسيكون رابط الندوة متاحًا على تطبيق النادي في منظومة الهواتف الذكية، من أجل مشاركة الجميع.

وتمنى نادي الإحساء الأدبي، أن يحفظ الله، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وأن يحفظ هذه البلاد وأهلها والمقيمين على ثراها الطاهر.

الرئيسية/ المملكة / ثقافة

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"أدبي الأحساء" يعقد ندوة "بيعة ملك وولاء شعبه" عبر تطبيق "زوم"
سبق

بمناسبة ذكرى البيعة السادسة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - يقيم نادي الأحساء الأدبي ضمن برامجه الافتراضية عند الساعة الثامنة من مساء الأربعاء، الثالث من شهر ربيع الآخر ١٤٤٢هـ الموافق للثامن عشر من شهر نوفمبر الجاري، ندوة عبر تطبيق (ZOOM) تحت عنوان "بيعة ملك وولاء شعب".

وتشمل عددًا من المحاور المهمة، ويشارك بالحديث فيها كل من السفير علي بن عواض عسيري، سفير المملكة في باكستان ولبنان سابقًا، وسيتحدث عن محور علاقات المملكة الدولية، بينما يتحدث رجل الأعمال عضو مجلس الشورى رئيس غرفة الأحساء سابقًا صالح بن حسن العفالق عن المحور الاقتصادي، أما محور التاريخ والمستقبل، فسيكون الحديث فيه من نصيب الدكتورة مريم بنت خلف العتيبي من جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج.

وسيدير هذه الندوة المذيع ومقدم البرامج التلفزيونية الإعلامي شاكر بن عبدالعزيز السيف، وسيكون رابط الندوة متاحًا على تطبيق النادي في منظومة الهواتف الذكية، من أجل مشاركة الجميع.

وتمنى نادي الإحساء الأدبي، أن يحفظ الله، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وأن يحفظ هذه البلاد وأهلها والمقيمين على ثراها الطاهر.

16 نوفمبر 2020 - 1 ربيع الآخر 1442
06:48 PM

"أدبي الأحساء" يعقد ندوة "بيعة ملك وولاء شعبه" عبر تطبيق "زوم"

في ذكرى البيعة السادسة لخادم الحرمين الشريفين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأحساء
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بمناسبة ذكرى البيعة السادسة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - يقيم نادي الأحساء الأدبي ضمن برامجه الافتراضية عند الساعة الثامنة من مساء الأربعاء، الثالث من شهر ربيع الآخر ١٤٤٢هـ الموافق للثامن عشر من شهر نوفمبر الجاري، ندوة عبر تطبيق (ZOOM) تحت عنوان "بيعة ملك وولاء شعب".

وتشمل عددًا من المحاور المهمة، ويشارك بالحديث فيها كل من السفير علي بن عواض عسيري، سفير المملكة في باكستان ولبنان سابقًا، وسيتحدث عن محور علاقات المملكة الدولية، بينما يتحدث رجل الأعمال عضو مجلس الشورى رئيس غرفة الأحساء سابقًا صالح بن حسن العفالق عن المحور الاقتصادي، أما محور التاريخ والمستقبل، فسيكون الحديث فيه من نصيب الدكتورة مريم بنت خلف العتيبي من جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج.

وسيدير هذه الندوة المذيع ومقدم البرامج التلفزيونية الإعلامي شاكر بن عبدالعزيز السيف، وسيكون رابط الندوة متاحًا على تطبيق النادي في منظومة الهواتف الذكية، من أجل مشاركة الجميع.

وتمنى نادي الإحساء الأدبي، أن يحفظ الله، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وأن يحفظ هذه البلاد وأهلها والمقيمين على ثراها الطاهر.

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