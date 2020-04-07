أحضر حلّاقاً وجزاراً لمقر إقامته ووثق فعلته بفيديو.. شرطة الرياض: تم القبض
"التويجري": جرى إيقافه لإحالته لفرع النيابة العامة لاستكمال كل الإجراءات النظامية
أعلنت شرطة الرياض القبض على مواطن أحضر حلّاقاً وجزاراً لمقر إقامته، كما وثق ذلك بمقطع فيديو ونشره على مواقع التواصل.
تفصيلاً، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، أن المتابعة الأمنية لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وفقاً للقرارات الصادرة للحد من تفشي جائحة فيروس "كورونا" المستجد (covid-19)، أسفرت -بفضلٍ من الله- عن القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر؛ لإحضاره حلّاقاً وجزاراً لمقر إقامته بمدينة الرياض، وتوثيق ذلك ونشره بمقطع فيديو تم رصده عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقد جرى إيقافه لإحالته لفرع النيابة العامة لاستكمال كل الإجراءات النظامية بحقه.
أحضر حلّاقاً وجزاراً لمقر إقامته ووثق فعلته بفيديو.. شرطة الرياض: تم القبض
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-04-07
أعلنت شرطة الرياض القبض على مواطن أحضر حلّاقاً وجزاراً لمقر إقامته، كما وثق ذلك بمقطع فيديو ونشره على مواقع التواصل.
تفصيلاً، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، أن المتابعة الأمنية لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وفقاً للقرارات الصادرة للحد من تفشي جائحة فيروس "كورونا" المستجد (covid-19)، أسفرت -بفضلٍ من الله- عن القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر؛ لإحضاره حلّاقاً وجزاراً لمقر إقامته بمدينة الرياض، وتوثيق ذلك ونشره بمقطع فيديو تم رصده عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقد جرى إيقافه لإحالته لفرع النيابة العامة لاستكمال كل الإجراءات النظامية بحقه.
07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441
02:34 PM
اخر تعديل
07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441
04:49 PM
أحضر حلّاقاً وجزاراً لمقر إقامته ووثق فعلته بفيديو.. شرطة الرياض: تم القبض
"التويجري": جرى إيقافه لإحالته لفرع النيابة العامة لاستكمال كل الإجراءات النظامية
أعلنت شرطة الرياض القبض على مواطن أحضر حلّاقاً وجزاراً لمقر إقامته، كما وثق ذلك بمقطع فيديو ونشره على مواقع التواصل.
تفصيلاً، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، أن المتابعة الأمنية لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وفقاً للقرارات الصادرة للحد من تفشي جائحة فيروس "كورونا" المستجد (covid-19)، أسفرت -بفضلٍ من الله- عن القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر؛ لإحضاره حلّاقاً وجزاراً لمقر إقامته بمدينة الرياض، وتوثيق ذلك ونشره بمقطع فيديو تم رصده عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقد جرى إيقافه لإحالته لفرع النيابة العامة لاستكمال كل الإجراءات النظامية بحقه.