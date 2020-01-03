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"تقويم التعليم" لـ"سبق": من اجتاز كفايات هذا العام يستطيع التقدم للوظائف التعليمية

بعد قرار الإلغاء واستبداله بالرخصة المهنية للمعلمين

أكد المتحدث الرسمي لهيئة تقويم التعليم، مدير عام الإدارة العامة للاتصال المؤسسي نايف العبدلي لـ"سبق" أن من اجتاز اختبار كفايات المعلمين والمعلمات يحق له التقديم على الوظائف التعليمية بما فيهم دفعة هذا العام.

وتفصيلاً، كانت مخاوف قد سرت بين مجتازي اختبار كفايات المعلمين لهذا العام والذي أعلن عن نتيجته، أمس الخميس، بعد قرار الإلغاء واستبداله بالرخصة المهنية للمعلمين بعد تطبيق اللائحة الجديدة والتي حدد لها تاريخ 10 ذو القعدة 1441، الموافق 1 يوليو 2020 لدخولها حيز التنفيذ بعد تأجيلها.

وأوضحت هيئة تقويم التعليم أمس أن اختبار الرخصة المهنية سيحل بديلاً لاختبار كفايات المعلمين والمعلمات، وستكون الهيئة الجهة المسؤولة عن بناء الاختبارات المهنية العامة والتخصصية للرخص المهنية وتنفيذها.

يذكر أن مقياس كفايات المعلمين والمعلمات دخل حيز التنفيذ منذ 11 عاماً، حيث بدأ في عام (1430هـ) على المتقدمين لمهنة التدريس، وعلى المتقدمات في عام (1434هـ)، ويقدم لصالح وزارتي التعليم والخدمة المدنية، لقياس مدى تحقق الحد الأدنى من المعايير التي ينبغي توفرها للمتقدمين للمهنة، بما تشتمل عليه من معارف وعلوم ومهارات تغطي الجوانب الأساسية للمهنة.

هيئة تقويم التعليم والتدريب الرخصة المهنية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تقويم التعليم" لـ"سبق": من اجتاز كفايات هذا العام يستطيع التقدم للوظائف التعليمية
سبق

أكد المتحدث الرسمي لهيئة تقويم التعليم، مدير عام الإدارة العامة للاتصال المؤسسي نايف العبدلي لـ"سبق" أن من اجتاز اختبار كفايات المعلمين والمعلمات يحق له التقديم على الوظائف التعليمية بما فيهم دفعة هذا العام.

وتفصيلاً، كانت مخاوف قد سرت بين مجتازي اختبار كفايات المعلمين لهذا العام والذي أعلن عن نتيجته، أمس الخميس، بعد قرار الإلغاء واستبداله بالرخصة المهنية للمعلمين بعد تطبيق اللائحة الجديدة والتي حدد لها تاريخ 10 ذو القعدة 1441، الموافق 1 يوليو 2020 لدخولها حيز التنفيذ بعد تأجيلها.

وأوضحت هيئة تقويم التعليم أمس أن اختبار الرخصة المهنية سيحل بديلاً لاختبار كفايات المعلمين والمعلمات، وستكون الهيئة الجهة المسؤولة عن بناء الاختبارات المهنية العامة والتخصصية للرخص المهنية وتنفيذها.

يذكر أن مقياس كفايات المعلمين والمعلمات دخل حيز التنفيذ منذ 11 عاماً، حيث بدأ في عام (1430هـ) على المتقدمين لمهنة التدريس، وعلى المتقدمات في عام (1434هـ)، ويقدم لصالح وزارتي التعليم والخدمة المدنية، لقياس مدى تحقق الحد الأدنى من المعايير التي ينبغي توفرها للمتقدمين للمهنة، بما تشتمل عليه من معارف وعلوم ومهارات تغطي الجوانب الأساسية للمهنة.

03 يناير 2020 - 8 جمادى الأول 1441
01:03 AM

"تقويم التعليم" لـ"سبق": من اجتاز كفايات هذا العام يستطيع التقدم للوظائف التعليمية

بعد قرار الإلغاء واستبداله بالرخصة المهنية للمعلمين

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قاسم الخبراني - الرياض
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أكد المتحدث الرسمي لهيئة تقويم التعليم، مدير عام الإدارة العامة للاتصال المؤسسي نايف العبدلي لـ"سبق" أن من اجتاز اختبار كفايات المعلمين والمعلمات يحق له التقديم على الوظائف التعليمية بما فيهم دفعة هذا العام.

وتفصيلاً، كانت مخاوف قد سرت بين مجتازي اختبار كفايات المعلمين لهذا العام والذي أعلن عن نتيجته، أمس الخميس، بعد قرار الإلغاء واستبداله بالرخصة المهنية للمعلمين بعد تطبيق اللائحة الجديدة والتي حدد لها تاريخ 10 ذو القعدة 1441، الموافق 1 يوليو 2020 لدخولها حيز التنفيذ بعد تأجيلها.

وأوضحت هيئة تقويم التعليم أمس أن اختبار الرخصة المهنية سيحل بديلاً لاختبار كفايات المعلمين والمعلمات، وستكون الهيئة الجهة المسؤولة عن بناء الاختبارات المهنية العامة والتخصصية للرخص المهنية وتنفيذها.

يذكر أن مقياس كفايات المعلمين والمعلمات دخل حيز التنفيذ منذ 11 عاماً، حيث بدأ في عام (1430هـ) على المتقدمين لمهنة التدريس، وعلى المتقدمات في عام (1434هـ)، ويقدم لصالح وزارتي التعليم والخدمة المدنية، لقياس مدى تحقق الحد الأدنى من المعايير التي ينبغي توفرها للمتقدمين للمهنة، بما تشتمل عليه من معارف وعلوم ومهارات تغطي الجوانب الأساسية للمهنة.

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