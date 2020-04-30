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الصين تسجل 4 إصابات جديدة بكورونا.. ولا وفيات

سجلت الصين أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا اليوم؛ ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة 82862 حالة.

وأوضحت لجنة الصحة الصينية أن حالات الإصابة الجديدة كلها، لأشخاص قادمين من الخارج؛ مشيرة إلى أنه لم تسجل أي حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس.

الصين فيروس كورونا الجديد

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الصين تسجل 4 إصابات جديدة بكورونا.. ولا وفيات
سبق

سجلت الصين أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا اليوم؛ ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة 82862 حالة.

وأوضحت لجنة الصحة الصينية أن حالات الإصابة الجديدة كلها، لأشخاص قادمين من الخارج؛ مشيرة إلى أنه لم تسجل أي حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس.

30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441
10:31 AM

الصين تسجل 4 إصابات جديدة بكورونا.. ولا وفيات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت الصين أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا اليوم؛ ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة 82862 حالة.

وأوضحت لجنة الصحة الصينية أن حالات الإصابة الجديدة كلها، لأشخاص قادمين من الخارج؛ مشيرة إلى أنه لم تسجل أي حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس.

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