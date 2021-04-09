البحرين تدين بشدة إطلاق الميليشيات الحوثية طائرة مفخخة تجاه السعودية

أكدت أنه تحدٍّ سافر للأعراف والقوانين الدولية

دانت مملكة البحرين بشدة إطلاق الميليشيات الحوثية الإرهابية طائرة بدون طيار مفخخة تجاه خميس مشيط، مستهدفة المدنيين الآمنين، والأعيان المدنية في السعودية، في تحدٍّ سافر للأعراف والقوانين الدولية.



وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان وقوفها وتضامنها مع السعودية فيما تتخذه من إجراءات وتدابير للحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مشيدة بيقظة وجاهزية قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، التي تمكنت من اعتراض وتدمير الطائرة.