النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

البحرين تدين بشدة إطلاق الميليشيات الحوثية طائرة مفخخة تجاه السعودية

أكدت أنه تحدٍّ سافر للأعراف والقوانين الدولية

دانت مملكة البحرين بشدة إطلاق الميليشيات الحوثية الإرهابية طائرة بدون طيار مفخخة تجاه خميس مشيط، مستهدفة المدنيين الآمنين، والأعيان المدنية في السعودية، في تحدٍّ سافر للأعراف والقوانين الدولية.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان وقوفها وتضامنها مع السعودية فيما تتخذه من إجراءات وتدابير للحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مشيدة بيقظة وجاهزية قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، التي تمكنت من اعتراض وتدمير الطائرة.

ميليشيا الحوثي الإرهابية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
البحرين تدين بشدة إطلاق الميليشيات الحوثية طائرة مفخخة تجاه السعودية
سبق

دانت مملكة البحرين بشدة إطلاق الميليشيات الحوثية الإرهابية طائرة بدون طيار مفخخة تجاه خميس مشيط، مستهدفة المدنيين الآمنين، والأعيان المدنية في السعودية، في تحدٍّ سافر للأعراف والقوانين الدولية.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان وقوفها وتضامنها مع السعودية فيما تتخذه من إجراءات وتدابير للحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مشيدة بيقظة وجاهزية قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، التي تمكنت من اعتراض وتدمير الطائرة.

09 إبريل 2021 - 27 شعبان 1442
11:51 PM

البحرين تدين بشدة إطلاق الميليشيات الحوثية طائرة مفخخة تجاه السعودية

أكدت أنه تحدٍّ سافر للأعراف والقوانين الدولية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - المنامة
0
90

دانت مملكة البحرين بشدة إطلاق الميليشيات الحوثية الإرهابية طائرة بدون طيار مفخخة تجاه خميس مشيط، مستهدفة المدنيين الآمنين، والأعيان المدنية في السعودية، في تحدٍّ سافر للأعراف والقوانين الدولية.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان وقوفها وتضامنها مع السعودية فيما تتخذه من إجراءات وتدابير للحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مشيدة بيقظة وجاهزية قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، التي تمكنت من اعتراض وتدمير الطائرة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,994
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,962
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,149
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,264

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تناقض غير مبرَّر

تناقض غير مبرَّر

مها الجبر
مفاهيم عصرية للمسؤولية الاجتماعية

مفاهيم عصرية للمسؤولية الاجتماعية

علي آل شرمة
السعودية وحماية البيئة

السعودية وحماية البيئة

غسان محمد عسيلان
جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

برجس البرجس
جيلٌ لا يشبه أحدًا

جيلٌ لا يشبه أحدًا

مها الجبر
أعيدوا جمجمة العرب!!

أعيدوا جمجمة العرب!!

عبدالمحسن الحارثي
رمضان و"عراك" ما قبل الإفطار..!!

رمضان و"عراك" ما قبل الإفطار..!!

محمد الصيعري
مـا ضيَّعـنا إلا الشلليـة

مـا ضيَّعـنا إلا الشلليـة

أحمد عجب
عهد زاهر ينتظر الصناعة السعودية

عهد زاهر ينتظر الصناعة السعودية

علي آل شرمة
الريادة السعودية في الطاقتَيْن

الريادة السعودية في الطاقتَيْن

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة