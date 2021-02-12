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خلال 10 أيام.. "أمانة عسير" تغلق 415 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية

"الحميدي": نفذت الفرق 6800 جولة على المحلات وأسواق النفع العام بالمنطقة

أغلقت أمانة منطقة عسير, 415 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية الخاصة للحد من انتشار فيروس "كوفيد - 19"، وذلك خلال الـ 10 أيام الماضية.

وتفصيلاً، أوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن الفرق الرقابية التابعة للأمانة نفذت خلال الـ 10 الماضية أكثر من 6800 جولة على المنشآت التجارية وأسواق النفع العام بمختلف محافظات منطقة عسير، نتج عنها ضبط ١٨٠٤ مخالفات للتدابير الاحترازية، وإغلاق 415 منشأة مخالفة، مشيراً إلى أنه جرى تحرير المخالفات ورفعها مباشرةً عبر تطبيق "ميدان" المرتبط بوزارة الداخلية.

وأكد الدكتور الحميدي أن جولات الفرق الرقابية متواصلة يومياً وعلى فترات مجدولة صباحاً ومساءً، وبخطةٍ ميدانية تهدف إلى متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا، وتنفيذ أعمال التعقيم في الكثير من المرافق الحكومية والخاصة، وأجهزة الصرف الآلي والمنشآت التجارية المتنوعة.

عسير أمانة عسير فيروس كورونا الجديد أمانة منطقة عسير أمين عسير

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خلال 10 أيام.. "أمانة عسير" تغلق 415 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية
سبق

أغلقت أمانة منطقة عسير, 415 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية الخاصة للحد من انتشار فيروس "كوفيد - 19"، وذلك خلال الـ 10 أيام الماضية.

وتفصيلاً، أوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن الفرق الرقابية التابعة للأمانة نفذت خلال الـ 10 الماضية أكثر من 6800 جولة على المنشآت التجارية وأسواق النفع العام بمختلف محافظات منطقة عسير، نتج عنها ضبط ١٨٠٤ مخالفات للتدابير الاحترازية، وإغلاق 415 منشأة مخالفة، مشيراً إلى أنه جرى تحرير المخالفات ورفعها مباشرةً عبر تطبيق "ميدان" المرتبط بوزارة الداخلية.

وأكد الدكتور الحميدي أن جولات الفرق الرقابية متواصلة يومياً وعلى فترات مجدولة صباحاً ومساءً، وبخطةٍ ميدانية تهدف إلى متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا، وتنفيذ أعمال التعقيم في الكثير من المرافق الحكومية والخاصة، وأجهزة الصرف الآلي والمنشآت التجارية المتنوعة.

12 فبراير 2021 - 30 جمادى الآخر 1442
11:04 PM

خلال 10 أيام.. "أمانة عسير" تغلق 415 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية

"الحميدي": نفذت الفرق 6800 جولة على المحلات وأسواق النفع العام بالمنطقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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أغلقت أمانة منطقة عسير, 415 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية الخاصة للحد من انتشار فيروس "كوفيد - 19"، وذلك خلال الـ 10 أيام الماضية.

وتفصيلاً، أوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن الفرق الرقابية التابعة للأمانة نفذت خلال الـ 10 الماضية أكثر من 6800 جولة على المنشآت التجارية وأسواق النفع العام بمختلف محافظات منطقة عسير، نتج عنها ضبط ١٨٠٤ مخالفات للتدابير الاحترازية، وإغلاق 415 منشأة مخالفة، مشيراً إلى أنه جرى تحرير المخالفات ورفعها مباشرةً عبر تطبيق "ميدان" المرتبط بوزارة الداخلية.

وأكد الدكتور الحميدي أن جولات الفرق الرقابية متواصلة يومياً وعلى فترات مجدولة صباحاً ومساءً، وبخطةٍ ميدانية تهدف إلى متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا، وتنفيذ أعمال التعقيم في الكثير من المرافق الحكومية والخاصة، وأجهزة الصرف الآلي والمنشآت التجارية المتنوعة.

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