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رصدته الكاميرات والشرطة أوقفته.. "مجرم برمنغهام" في قبضة الأمن

نفّذ عمليات طعن متسلسلة قُتل خلالها شخص وأصيب 7 آخرون

بعد حوادث متعددة أثارت الريبة والخوف، أعلنت الشرطة البريطانية، الاثنين، إلقاء القبض على المشتبه به في حوادث الطعن التي وقعت فجر الأحد في مدينة برمنغهام وسط بريطانيا، وقتل فيها شخص وأصيب 7 آخرون.

ونشرت الشرطة البريطانية مقاطع فيديو سجلتها كاميرات المراقبة للمشتبه به، الذي يظهر مرتديًا قبعة بيسبول وسترة سوداء وبنطالًا وحذاء داكني اللون قبل الإعلان عن توقيفه.

وقالت شرطة وست ميدلاندز التي تقع برمنغهام في نطاقها: إن المشتبه به البالغ من العمر 27 عامًا اعتقل في منطقة سيلي أوك بالمدينة الساعة الرابعة صباحًا.

وأكد المحققون -وفق "سكاي نيوز عربية"- أن عمليات الطعن التي وقعت في 4 مواقع على مدى ساعتين، كانت مرتبطة ببعضها؛ لكن ليس لها صلة على ما يبدو بالعصابات أو الإرهاب.

وقال ستيف غراهام قائد شرطة برمنغهام: "عمل الضباط أمس (الأحد) وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم (الاثنين) على تعقب الرجل الذي نعتقد أنه مسؤول عن هذه الجرائم الفظيعة".

وأضاف: "من الواضح أن هذا تطور مهم لكن تحقيقنا مستمر. ما زلنا بحاجة للتحدث إلى أي شهود رأوا ما حدث ولم يتحدثوا إلينا بعد، أو أي شخص ربما تكون لديه لقطات مصورة أو صور للحوادث أو للمهاجم".

وتوفي رجل يبلغ من العمر 23 عامًا بعد تعرضه للطعن؛ بينما يرقد شاب عمره 19 عامًا وامرأة تبلغ من العمر 32 عامًا في المستشفى في حالة حرجة بعد تعرضهما للطعن أيضًا، وأصيب 5 آخرون بجروح أقل خطورة.

وفي وقت سابق، قالت شرطة منطقة "ويست ميلاندز": إن المحققين يعملون في أكثر من اتجاه بحثًا عن المشتبه به.

وذكر محققون أنه "لا يوجد ما يشير إلى أن الهجمات مرتبطة بالإرهاب".

وكانت الشرطة البريطانية قد قالت، الأحد: إن برمنغهام، التي تُعتبر ثاني أهم المدن البريطانية، شهدت عمليات طعن جماعية.

وأظهرت تسجيلات مصورة بثتها شبكات التلفزيون البريطانية، مناطق واسعة من وسط المدينة مغلقة؛ بينما انتشرت قوات شرطة ارتدت ملابس مخصصة للتحليل الجنائي.

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رصدته الكاميرات والشرطة أوقفته.. "مجرم برمنغهام" في قبضة الأمن
سبق

بعد حوادث متعددة أثارت الريبة والخوف، أعلنت الشرطة البريطانية، الاثنين، إلقاء القبض على المشتبه به في حوادث الطعن التي وقعت فجر الأحد في مدينة برمنغهام وسط بريطانيا، وقتل فيها شخص وأصيب 7 آخرون.

ونشرت الشرطة البريطانية مقاطع فيديو سجلتها كاميرات المراقبة للمشتبه به، الذي يظهر مرتديًا قبعة بيسبول وسترة سوداء وبنطالًا وحذاء داكني اللون قبل الإعلان عن توقيفه.

وقالت شرطة وست ميدلاندز التي تقع برمنغهام في نطاقها: إن المشتبه به البالغ من العمر 27 عامًا اعتقل في منطقة سيلي أوك بالمدينة الساعة الرابعة صباحًا.

وأكد المحققون -وفق "سكاي نيوز عربية"- أن عمليات الطعن التي وقعت في 4 مواقع على مدى ساعتين، كانت مرتبطة ببعضها؛ لكن ليس لها صلة على ما يبدو بالعصابات أو الإرهاب.

وقال ستيف غراهام قائد شرطة برمنغهام: "عمل الضباط أمس (الأحد) وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم (الاثنين) على تعقب الرجل الذي نعتقد أنه مسؤول عن هذه الجرائم الفظيعة".

وأضاف: "من الواضح أن هذا تطور مهم لكن تحقيقنا مستمر. ما زلنا بحاجة للتحدث إلى أي شهود رأوا ما حدث ولم يتحدثوا إلينا بعد، أو أي شخص ربما تكون لديه لقطات مصورة أو صور للحوادث أو للمهاجم".

وتوفي رجل يبلغ من العمر 23 عامًا بعد تعرضه للطعن؛ بينما يرقد شاب عمره 19 عامًا وامرأة تبلغ من العمر 32 عامًا في المستشفى في حالة حرجة بعد تعرضهما للطعن أيضًا، وأصيب 5 آخرون بجروح أقل خطورة.

وفي وقت سابق، قالت شرطة منطقة "ويست ميلاندز": إن المحققين يعملون في أكثر من اتجاه بحثًا عن المشتبه به.

وذكر محققون أنه "لا يوجد ما يشير إلى أن الهجمات مرتبطة بالإرهاب".

وكانت الشرطة البريطانية قد قالت، الأحد: إن برمنغهام، التي تُعتبر ثاني أهم المدن البريطانية، شهدت عمليات طعن جماعية.

وأظهرت تسجيلات مصورة بثتها شبكات التلفزيون البريطانية، مناطق واسعة من وسط المدينة مغلقة؛ بينما انتشرت قوات شرطة ارتدت ملابس مخصصة للتحليل الجنائي.

07 سبتمبر 2020 - 19 محرّم 1442
11:57 AM

رصدته الكاميرات والشرطة أوقفته.. "مجرم برمنغهام" في قبضة الأمن

نفّذ عمليات طعن متسلسلة قُتل خلالها شخص وأصيب 7 آخرون

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بعد حوادث متعددة أثارت الريبة والخوف، أعلنت الشرطة البريطانية، الاثنين، إلقاء القبض على المشتبه به في حوادث الطعن التي وقعت فجر الأحد في مدينة برمنغهام وسط بريطانيا، وقتل فيها شخص وأصيب 7 آخرون.

ونشرت الشرطة البريطانية مقاطع فيديو سجلتها كاميرات المراقبة للمشتبه به، الذي يظهر مرتديًا قبعة بيسبول وسترة سوداء وبنطالًا وحذاء داكني اللون قبل الإعلان عن توقيفه.

وقالت شرطة وست ميدلاندز التي تقع برمنغهام في نطاقها: إن المشتبه به البالغ من العمر 27 عامًا اعتقل في منطقة سيلي أوك بالمدينة الساعة الرابعة صباحًا.

وأكد المحققون -وفق "سكاي نيوز عربية"- أن عمليات الطعن التي وقعت في 4 مواقع على مدى ساعتين، كانت مرتبطة ببعضها؛ لكن ليس لها صلة على ما يبدو بالعصابات أو الإرهاب.

وقال ستيف غراهام قائد شرطة برمنغهام: "عمل الضباط أمس (الأحد) وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم (الاثنين) على تعقب الرجل الذي نعتقد أنه مسؤول عن هذه الجرائم الفظيعة".

وأضاف: "من الواضح أن هذا تطور مهم لكن تحقيقنا مستمر. ما زلنا بحاجة للتحدث إلى أي شهود رأوا ما حدث ولم يتحدثوا إلينا بعد، أو أي شخص ربما تكون لديه لقطات مصورة أو صور للحوادث أو للمهاجم".

وتوفي رجل يبلغ من العمر 23 عامًا بعد تعرضه للطعن؛ بينما يرقد شاب عمره 19 عامًا وامرأة تبلغ من العمر 32 عامًا في المستشفى في حالة حرجة بعد تعرضهما للطعن أيضًا، وأصيب 5 آخرون بجروح أقل خطورة.

وفي وقت سابق، قالت شرطة منطقة "ويست ميلاندز": إن المحققين يعملون في أكثر من اتجاه بحثًا عن المشتبه به.

وذكر محققون أنه "لا يوجد ما يشير إلى أن الهجمات مرتبطة بالإرهاب".

وكانت الشرطة البريطانية قد قالت، الأحد: إن برمنغهام، التي تُعتبر ثاني أهم المدن البريطانية، شهدت عمليات طعن جماعية.

وأظهرت تسجيلات مصورة بثتها شبكات التلفزيون البريطانية، مناطق واسعة من وسط المدينة مغلقة؛ بينما انتشرت قوات شرطة ارتدت ملابس مخصصة للتحليل الجنائي.

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