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مصر تسجِّل 579 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

بلغ إجمالي الإصابات 185334 من ضمنهم 143143 متعافيًا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، عن خروج 533 متعافياً من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 143143 حالة حتى اليوم.

وفي التفاصيل، أوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 579 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتاً إلى وفاة 45 حالة جديدة.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 185334 من ضمنهم 143143 حالة تم شفاؤها، و10916 حالة وفاة.

مصر فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة والسكان المصرية

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مصر تسجِّل 579 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة
سبق

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، عن خروج 533 متعافياً من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 143143 حالة حتى اليوم.

وفي التفاصيل، أوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 579 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتاً إلى وفاة 45 حالة جديدة.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 185334 من ضمنهم 143143 حالة تم شفاؤها، و10916 حالة وفاة.

06 مارس 2021 - 22 رجب 1442
01:43 AM
اخر تعديل
06 مارس 2021 - 22 رجب 1442
04:22 AM

مصر تسجِّل 579 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

بلغ إجمالي الإصابات 185334 من ضمنهم 143143 متعافيًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، عن خروج 533 متعافياً من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 143143 حالة حتى اليوم.

وفي التفاصيل، أوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 579 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتاً إلى وفاة 45 حالة جديدة.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 185334 من ضمنهم 143143 حالة تم شفاؤها، و10916 حالة وفاة.

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