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"حسام بن سعود" أميرًا للباحة لـ 4 سنوات

صدر الأمر الملكي الكريم ‏بتمديد خدمة الأمير الدكتور ⁧‫حسام بن سعود بن عبدالعزيز⁩ أميرًا لمنطقة ⁧‫ الباحة⁩ لمدة أربع سنوات.

وكان قد بدأ الأمير حسام بن سعود عمله أميرًا للباحة عقب الأمر الملكي في نهاية شهر رجب لعام 1438 هـ

والأمير حسام بن سعود حاصل على البكالوريوس من جامعة الملك سعود ودبلوم في الاقتصاد من جامعة لندن وحصل على الماجستير في الاقتصاد من جامعة لندن، ثم حصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من كلية بيربيك من جامعة لندن.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"حسام بن سعود" أميرًا للباحة لـ 4 سنوات
سبق

صدر الأمر الملكي الكريم ‏بتمديد خدمة الأمير الدكتور ⁧‫حسام بن سعود بن عبدالعزيز⁩ أميرًا لمنطقة ⁧‫ الباحة⁩ لمدة أربع سنوات.

وكان قد بدأ الأمير حسام بن سعود عمله أميرًا للباحة عقب الأمر الملكي في نهاية شهر رجب لعام 1438 هـ

والأمير حسام بن سعود حاصل على البكالوريوس من جامعة الملك سعود ودبلوم في الاقتصاد من جامعة لندن وحصل على الماجستير في الاقتصاد من جامعة لندن، ثم حصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من كلية بيربيك من جامعة لندن.

08 مارس 2021 - 24 رجب 1442
01:37 AM

"حسام بن سعود" أميرًا للباحة لـ 4 سنوات

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عبدالعزيز الشهري - الباحة
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1,420

صدر الأمر الملكي الكريم ‏بتمديد خدمة الأمير الدكتور ⁧‫حسام بن سعود بن عبدالعزيز⁩ أميرًا لمنطقة ⁧‫ الباحة⁩ لمدة أربع سنوات.

وكان قد بدأ الأمير حسام بن سعود عمله أميرًا للباحة عقب الأمر الملكي في نهاية شهر رجب لعام 1438 هـ

والأمير حسام بن سعود حاصل على البكالوريوس من جامعة الملك سعود ودبلوم في الاقتصاد من جامعة لندن وحصل على الماجستير في الاقتصاد من جامعة لندن، ثم حصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من كلية بيربيك من جامعة لندن.

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