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دخلوا قصر الأفراح بحمار و"دباب".. ممازحة ثقيلة تؤدي لمحاكمة شبان بجازان

حاولوا إفراغ طفاية الحريق في صالة استقبال المعازيم وأحدثوا شغبًا

تلقت المحكمة العامة بمحافظة صامطة جنوب منطقة جازان دعوى قضائية ضد مجموعة من الشبان؛ وذلك بعد أن أقدموا على شغب وممازحة ثقيلة داخل قصر أفراح في مناسبة زواج لمواطن.

وفي التفاصيل التي تضمنتها الدعوى المبنية على مقاطع فيديو لتلك الأحداث، وانتشرت بمواقع التواصل الاجتماعية، فإن مجموعة من الأشخاص دخلوا قصرًا لمناسبة زواج قبل أيام في صامطة بحمار، و"دباب"، وحاولوا إفراغ طفاية الحريق في صالة استقبال المعازيم.

وتأتي هذه الواقعة استمرارًا لسوابق في حفلات الزواج كمزاح ثقيل مع العريس. ومن تلك الحوادث في مقاطع فيديو منتشرة على مواقع التواصل رمي الثعبان على العريس، وغير ذلك.

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دخلوا قصر الأفراح بحمار و"دباب".. ممازحة ثقيلة تؤدي لمحاكمة شبان بجازان
سبق

تلقت المحكمة العامة بمحافظة صامطة جنوب منطقة جازان دعوى قضائية ضد مجموعة من الشبان؛ وذلك بعد أن أقدموا على شغب وممازحة ثقيلة داخل قصر أفراح في مناسبة زواج لمواطن.

وفي التفاصيل التي تضمنتها الدعوى المبنية على مقاطع فيديو لتلك الأحداث، وانتشرت بمواقع التواصل الاجتماعية، فإن مجموعة من الأشخاص دخلوا قصرًا لمناسبة زواج قبل أيام في صامطة بحمار، و"دباب"، وحاولوا إفراغ طفاية الحريق في صالة استقبال المعازيم.

وتأتي هذه الواقعة استمرارًا لسوابق في حفلات الزواج كمزاح ثقيل مع العريس. ومن تلك الحوادث في مقاطع فيديو منتشرة على مواقع التواصل رمي الثعبان على العريس، وغير ذلك.

21 يناير 2019 - 15 جمادى الأول 1440
09:27 PM
اخر تعديل
21 يناير 2019 - 15 جمادى الأول 1440
11:33 PM

دخلوا قصر الأفراح بحمار و"دباب".. ممازحة ثقيلة تؤدي لمحاكمة شبان بجازان

حاولوا إفراغ طفاية الحريق في صالة استقبال المعازيم وأحدثوا شغبًا

A A A
محمد المواسي - جازان
36
37,335

تلقت المحكمة العامة بمحافظة صامطة جنوب منطقة جازان دعوى قضائية ضد مجموعة من الشبان؛ وذلك بعد أن أقدموا على شغب وممازحة ثقيلة داخل قصر أفراح في مناسبة زواج لمواطن.

وفي التفاصيل التي تضمنتها الدعوى المبنية على مقاطع فيديو لتلك الأحداث، وانتشرت بمواقع التواصل الاجتماعية، فإن مجموعة من الأشخاص دخلوا قصرًا لمناسبة زواج قبل أيام في صامطة بحمار، و"دباب"، وحاولوا إفراغ طفاية الحريق في صالة استقبال المعازيم.

وتأتي هذه الواقعة استمرارًا لسوابق في حفلات الزواج كمزاح ثقيل مع العريس. ومن تلك الحوادث في مقاطع فيديو منتشرة على مواقع التواصل رمي الثعبان على العريس، وغير ذلك.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,477
6.7 مليار دولار

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