دخلوا قصر الأفراح بحمار و"دباب".. ممازحة ثقيلة تؤدي لمحاكمة شبان بجازان

حاولوا إفراغ طفاية الحريق في صالة استقبال المعازيم وأحدثوا شغبًا

تلقت المحكمة العامة بمحافظة صامطة جنوب منطقة جازان دعوى قضائية ضد مجموعة من الشبان؛ وذلك بعد أن أقدموا على شغب وممازحة ثقيلة داخل قصر أفراح في مناسبة زواج لمواطن.

وفي التفاصيل التي تضمنتها الدعوى المبنية على مقاطع فيديو لتلك الأحداث، وانتشرت بمواقع التواصل الاجتماعية، فإن مجموعة من الأشخاص دخلوا قصرًا لمناسبة زواج قبل أيام في صامطة بحمار، و"دباب"، وحاولوا إفراغ طفاية الحريق في صالة استقبال المعازيم.

وتأتي هذه الواقعة استمرارًا لسوابق في حفلات الزواج كمزاح ثقيل مع العريس. ومن تلك الحوادث في مقاطع فيديو منتشرة على مواقع التواصل رمي الثعبان على العريس، وغير ذلك.