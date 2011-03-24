النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. "نتنياهو" يخرج مسرعًا من مطعم عقب سقوط صاروخ على إسرائيل

فلسطينيون بقطاع غزة أطلقوه باتجاه بئر السبع أثناء الانتخابات الإسرائيلية

أظهر فيديو، نُشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة مغادرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الثلاثاء مطعمًا في مدينة بئر السبع بعد إعلان إطلاق صاروخ من غزة باتجاه المدينة، حسب "العربية نت".

وظهر نتنياهو محاطًا بعدد كبير من مرافقيه، ويخرجون مسرعين من المطعم الذي كان يكتظ بالحضور. وأعلن الجيش الإسرائيلي أن فلسطينيين في قطاع غزة أطلقوا صاروخًا باتجاه جنوب إسرائيل بعد فترة وجيزة من قيام نتنياهو بجولة في المنطقة في يوم الانتخابات الإسرائيلية العامة.

وقال بيان للجيش: "منذ فترة وجيزة أُطلقت قذيفة من قطاع غزة على الأراضي الإسرائيلية". فيما أكدت متحدثة باسم الجيش أن صاروخًا أصاب منطقة خالية.

وواصل الإسرائيليون أمس التصويت في رابع انتخابات تجريها بلادهم خلال عامين. وتشير استطلاعات الرأي إلى سباق شديد التقارب على نحو يصعب معه التكهن بالفائز.

ويعد نتنياهو أكثر رؤساء وزراء إسرائيل بقاء في المنصب، واستطاع الإمساك بزمام السلطة بعد عامين من الانتخابات غير الحاسمة على الرغم من محاكمته في اتهامات فساد. ويحاكَم حاليا في اتهامات بالرشوة وإساءة استخدام السلطة. وينفي نتنياهو هذه الاتهامات.

وتشير استطلاعات الرأي إلى تقدم طفيف لصالح حزب الليكود اليميني الذي يتزعمه نتنياهو في الأيام الأخيرة من الحملة الانتخابية، بما يمنح ائتلافًا متوقعًا، يضم أحزابًا محافظة وأحزابًا يهودية متطرفة، بنحو 60 مقعدًا في البرلمان المؤلف من 120 مقعدًا.

وتغلق مراكز الاقتراع أبوابها عند العاشرة مساء بالتوقيت المحلي (20:00 بتوقيت غرينتش).

وفي حين يمكن لاستطلاعات الرأي أن تشير إلى اتجاهات التصويت إلا أن النتيجة الرسمية قد لا تظهر إلا في وقت متأخر من مساء غد الأربعاء.

ونتنياهو (71 عامًا) هو الشخصية السياسية الأبرز في جيله، ويتولى السلطة منذ عام 2009، فيما أصبح يائير لابيد، وهو وزير مالية سابق يتزعم حزب "هناك مستقبل" الوسطي، المنافس الرئيسي لنتنياهو.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
شاهد.. "نتنياهو" يخرج مسرعًا من مطعم عقب سقوط صاروخ على إسرائيل
سبق

أظهر فيديو، نُشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة مغادرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الثلاثاء مطعمًا في مدينة بئر السبع بعد إعلان إطلاق صاروخ من غزة باتجاه المدينة، حسب "العربية نت".

وظهر نتنياهو محاطًا بعدد كبير من مرافقيه، ويخرجون مسرعين من المطعم الذي كان يكتظ بالحضور. وأعلن الجيش الإسرائيلي أن فلسطينيين في قطاع غزة أطلقوا صاروخًا باتجاه جنوب إسرائيل بعد فترة وجيزة من قيام نتنياهو بجولة في المنطقة في يوم الانتخابات الإسرائيلية العامة.

وقال بيان للجيش: "منذ فترة وجيزة أُطلقت قذيفة من قطاع غزة على الأراضي الإسرائيلية". فيما أكدت متحدثة باسم الجيش أن صاروخًا أصاب منطقة خالية.

وواصل الإسرائيليون أمس التصويت في رابع انتخابات تجريها بلادهم خلال عامين. وتشير استطلاعات الرأي إلى سباق شديد التقارب على نحو يصعب معه التكهن بالفائز.

ويعد نتنياهو أكثر رؤساء وزراء إسرائيل بقاء في المنصب، واستطاع الإمساك بزمام السلطة بعد عامين من الانتخابات غير الحاسمة على الرغم من محاكمته في اتهامات فساد. ويحاكَم حاليا في اتهامات بالرشوة وإساءة استخدام السلطة. وينفي نتنياهو هذه الاتهامات.

وتشير استطلاعات الرأي إلى تقدم طفيف لصالح حزب الليكود اليميني الذي يتزعمه نتنياهو في الأيام الأخيرة من الحملة الانتخابية، بما يمنح ائتلافًا متوقعًا، يضم أحزابًا محافظة وأحزابًا يهودية متطرفة، بنحو 60 مقعدًا في البرلمان المؤلف من 120 مقعدًا.

وتغلق مراكز الاقتراع أبوابها عند العاشرة مساء بالتوقيت المحلي (20:00 بتوقيت غرينتش).

وفي حين يمكن لاستطلاعات الرأي أن تشير إلى اتجاهات التصويت إلا أن النتيجة الرسمية قد لا تظهر إلا في وقت متأخر من مساء غد الأربعاء.

ونتنياهو (71 عامًا) هو الشخصية السياسية الأبرز في جيله، ويتولى السلطة منذ عام 2009، فيما أصبح يائير لابيد، وهو وزير مالية سابق يتزعم حزب "هناك مستقبل" الوسطي، المنافس الرئيسي لنتنياهو.

24 مارس 2021 - 11 شعبان 1442
01:22 AM

شاهد.. "نتنياهو" يخرج مسرعًا من مطعم عقب سقوط صاروخ على إسرائيل

فلسطينيون بقطاع غزة أطلقوه باتجاه بئر السبع أثناء الانتخابات الإسرائيلية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
17,991

أظهر فيديو، نُشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة مغادرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الثلاثاء مطعمًا في مدينة بئر السبع بعد إعلان إطلاق صاروخ من غزة باتجاه المدينة، حسب "العربية نت".

وظهر نتنياهو محاطًا بعدد كبير من مرافقيه، ويخرجون مسرعين من المطعم الذي كان يكتظ بالحضور. وأعلن الجيش الإسرائيلي أن فلسطينيين في قطاع غزة أطلقوا صاروخًا باتجاه جنوب إسرائيل بعد فترة وجيزة من قيام نتنياهو بجولة في المنطقة في يوم الانتخابات الإسرائيلية العامة.

وقال بيان للجيش: "منذ فترة وجيزة أُطلقت قذيفة من قطاع غزة على الأراضي الإسرائيلية". فيما أكدت متحدثة باسم الجيش أن صاروخًا أصاب منطقة خالية.

وواصل الإسرائيليون أمس التصويت في رابع انتخابات تجريها بلادهم خلال عامين. وتشير استطلاعات الرأي إلى سباق شديد التقارب على نحو يصعب معه التكهن بالفائز.

ويعد نتنياهو أكثر رؤساء وزراء إسرائيل بقاء في المنصب، واستطاع الإمساك بزمام السلطة بعد عامين من الانتخابات غير الحاسمة على الرغم من محاكمته في اتهامات فساد. ويحاكَم حاليا في اتهامات بالرشوة وإساءة استخدام السلطة. وينفي نتنياهو هذه الاتهامات.

وتشير استطلاعات الرأي إلى تقدم طفيف لصالح حزب الليكود اليميني الذي يتزعمه نتنياهو في الأيام الأخيرة من الحملة الانتخابية، بما يمنح ائتلافًا متوقعًا، يضم أحزابًا محافظة وأحزابًا يهودية متطرفة، بنحو 60 مقعدًا في البرلمان المؤلف من 120 مقعدًا.

وتغلق مراكز الاقتراع أبوابها عند العاشرة مساء بالتوقيت المحلي (20:00 بتوقيت غرينتش).

وفي حين يمكن لاستطلاعات الرأي أن تشير إلى اتجاهات التصويت إلا أن النتيجة الرسمية قد لا تظهر إلا في وقت متأخر من مساء غد الأربعاء.

ونتنياهو (71 عامًا) هو الشخصية السياسية الأبرز في جيله، ويتولى السلطة منذ عام 2009، فيما أصبح يائير لابيد، وهو وزير مالية سابق يتزعم حزب "هناك مستقبل" الوسطي، المنافس الرئيسي لنتنياهو.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,436
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,521
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,468
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,736

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة