"السديس" يزور مكتبة الملك فهد الوطنية ويطّلع على محتوياتها ومخططاتها النادرة

بينها المصحف الشريف الذي يعود تاريخه للقرن الثالث الهجري.. استمع لشرح عن أهدافها

زار الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، مكتبة الملك فهد الوطنية.. وكان في استقباله أمين عام المكتبة الدكتور منصور بن عبدالله الزامل وعدد من كبار موظفي المكتبة.

واستمع "السديس" من أمين عام المكتبة الدكتور منصور بن عبدالله الزامل خلال الزيارة لشرح وافٍ عن أهداف المكتبة ومحتوياتها ونظام الإيداع المعمول به وخطواتها في هذا الشأن، كما اطلع على أبرز مهام المكتبة والدور المنوط بها وما أنجزته خلال السنوات الماضية، وتم بحث سبل التعاون بينها وبين مكتبة الحرمين.

وتجوّل السديس والوفد المرافق بين إدارات المكتبة وأقسامها المختلفة، اطلع خلالها على قاعات المجموعات العامة وما تضمه من كتب ومراجع، والمخطوطات والكتب النادرة ومن ذلك المصحف الشريف الذي يعود تاريخه للقرن الثالث الهجري، كما سجل كلمة في سجل الزيارات، أشاد فيها بما شاهده من مقتنيات نادرة تمتلكها المكتبة، وبما تقدمه من خدمات جليلة للباحثين والباحثات والمجتمع؛ متمنيًا للجميع دوام التوفيق.

وفي ختام الزيارة تم تبادل الهدايا؛ حيث قدّم أمين المكتب الدكتور منصور الزامل للسديس بعض الإصدارات، وقدّم "السديس" هدايا تذكارية لأمين المكتبة وموظفيه.