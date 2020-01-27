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طالبان تعلن: إسقاط طائرة تحمل جنوداً أمريكيين في ولاية "غزني" وسط أفغانستان

وقالت: جميع من كانوا على متن الطائرة قُتِلوا.. بينهم ضباط أمريكيون كبار

قالت حركة طالبان أفغانستان، الاثنين، إنها أسقطت طائرة تحمل جنوداً أمريكيين في ولاية غزني، وسط البلاد، وقالت: إن جميع من كانوا على متن الطائرة قُتِلوا، ومن بينهم ضباط أمريكيون كبار، طبقاً لـRT.

وكانت شركة طيران "أريانا" الأفغانية نفت التقارير التي تحدثت عن تحطم طائرة تابعة لها.

وقال مصدر مطلع لوكالة "نوفوستي" الروسية، إن الطائرة تحطمت في منطقة "ديه ياك"، ولا توجد معلومات عن مصير 110 شخصاً كانوا على متنها.

ونقلت وكالة "طلوع نيوز" الأفغانية عن مصدر قوله: إن الطائرة تحطمت في المنطقة الخاضعة لسيطرة "طالبان".

وصرح متحدث باسم الحكومة الأفغانية بأن "تحطم الطائرة أسفر عن مقتل بعض الأشخاص، لكن لا توجد معلومات دقيقة حول عدد الضحايا حتى الساعة".

من جهته، لفت المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية نصرت رحيمي، إلى أن الطائرة التي كانت في طريقها من ولاية هيرات إلى العاصمة كابل، تحطمت لأسباب مجهولة.

طالبان أفغانستان

الرئيسية/ أخبار العالم

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طالبان تعلن: إسقاط طائرة تحمل جنوداً أمريكيين في ولاية "غزني" وسط أفغانستان
سبق

قالت حركة طالبان أفغانستان، الاثنين، إنها أسقطت طائرة تحمل جنوداً أمريكيين في ولاية غزني، وسط البلاد، وقالت: إن جميع من كانوا على متن الطائرة قُتِلوا، ومن بينهم ضباط أمريكيون كبار، طبقاً لـRT.

وكانت شركة طيران "أريانا" الأفغانية نفت التقارير التي تحدثت عن تحطم طائرة تابعة لها.

وقال مصدر مطلع لوكالة "نوفوستي" الروسية، إن الطائرة تحطمت في منطقة "ديه ياك"، ولا توجد معلومات عن مصير 110 شخصاً كانوا على متنها.

ونقلت وكالة "طلوع نيوز" الأفغانية عن مصدر قوله: إن الطائرة تحطمت في المنطقة الخاضعة لسيطرة "طالبان".

وصرح متحدث باسم الحكومة الأفغانية بأن "تحطم الطائرة أسفر عن مقتل بعض الأشخاص، لكن لا توجد معلومات دقيقة حول عدد الضحايا حتى الساعة".

من جهته، لفت المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية نصرت رحيمي، إلى أن الطائرة التي كانت في طريقها من ولاية هيرات إلى العاصمة كابل، تحطمت لأسباب مجهولة.

27 يناير 2020 - 2 جمادى الآخر 1441
05:44 PM

طالبان تعلن: إسقاط طائرة تحمل جنوداً أمريكيين في ولاية "غزني" وسط أفغانستان

وقالت: جميع من كانوا على متن الطائرة قُتِلوا.. بينهم ضباط أمريكيون كبار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت حركة طالبان أفغانستان، الاثنين، إنها أسقطت طائرة تحمل جنوداً أمريكيين في ولاية غزني، وسط البلاد، وقالت: إن جميع من كانوا على متن الطائرة قُتِلوا، ومن بينهم ضباط أمريكيون كبار، طبقاً لـRT.

وكانت شركة طيران "أريانا" الأفغانية نفت التقارير التي تحدثت عن تحطم طائرة تابعة لها.

وقال مصدر مطلع لوكالة "نوفوستي" الروسية، إن الطائرة تحطمت في منطقة "ديه ياك"، ولا توجد معلومات عن مصير 110 شخصاً كانوا على متنها.

ونقلت وكالة "طلوع نيوز" الأفغانية عن مصدر قوله: إن الطائرة تحطمت في المنطقة الخاضعة لسيطرة "طالبان".

وصرح متحدث باسم الحكومة الأفغانية بأن "تحطم الطائرة أسفر عن مقتل بعض الأشخاص، لكن لا توجد معلومات دقيقة حول عدد الضحايا حتى الساعة".

من جهته، لفت المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية نصرت رحيمي، إلى أن الطائرة التي كانت في طريقها من ولاية هيرات إلى العاصمة كابل، تحطمت لأسباب مجهولة.

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