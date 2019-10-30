"ناسا" تنشر صورة رائعة لمحطة الفضاء الدولية وهي تعبر أمام الشمس

تدور حول كوكبنا نحو 16 مرة في اليوم وعادة لا يمكن رؤيتها في الليل

التقطت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، الشهر الماضي، صورة جميلة لمحطة الفضاء الدولية وهي تمرّ أمام الشمس، ونشرت ضمن موقع "صورة اليوم الفلكية" الذي تشرف عليه الوكالة وجامعة ميشيغان التقنية.

وتدور محطة الفضاء الدولية حول كوكبنا نحو 16 مرة في اليوم، وعادة لا يمكن رؤيتها في الليل، لكن الوقت المناسب الوحيد الذي تكون فيها المحطة مرئية خلال اليوم، هو لحظة مرورها أمام الشمس؛ ومع ذلك يجب أن يكون التقاط هذه اللحظة على الكاميرا سريعًا للغاية.

وبحسب "روسيا اليوم"، التُقطت الصورة من قِبَل المصور الفوتوغرافي إدواردو شابيرجر بوبو، وقالت "ناسا": "إنها تمرّ بسرعة بحيث لا يمكن إلا للكاميرات التي تعمل بتقنية التعريض القصير، أن تجمد بصريًّا صورة ظلية لمحطة الفضاء الدولية على خلفية الشمس".

وأضافت الوكالة: "الصورة المميزة فعلت ذلك بالضبط، إنها في الواقع سلسلة من الصور التي التُقطت قبل شهر من مدينة سانتا بالأرجنتين، بتوقيت مثالي".

ولإنشاء الصورة الجميلة، قام "بوبو" بجمع سلسلة من صور المحطة الفضائية الدولية مع صورة منفصلة للشمس الساطعة.

وعادة ما تكون الشمس مغطاة بالبقع الشمسية، وهي بقع داكنة على السطح، تتشكل بسبب خطوط المجال المغناطيسي القوية القادمة من داخل الشمس.

وهذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها "ناسا" بنشر لقطة لمحطة الفضاء الدولية عند عبورها أمام الشمس في موقع "صورة اليوم الفلكية"؛ حيث ظهرت في يوليو الماضي صورة مذهلة للمحطة وهي تتسلل عبر الشمس، الْتُقطت من قِبَل رايني كولاكوريسيو.