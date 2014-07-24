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"الغامدي" يهنئ القيادة بنجاح موسم حج هذا العام

أكد أهمية دور "الزراعة" في خدمة ضيوف الرحمن

رفع مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد الغامدي، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله- ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا للحج، ونائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز -حفظهم الله – بنجاح موسم حج هذا العام 1442هـ.

وأشار إلى أن ما تحقق في موسم حج هذا العام كان بفضل من الله تعالى ثم بفضل الرعاية الكريمة والتوجيهات المستمرة من القيادة الرشيدة وحرصها على سلامة وصحة الحجيج بتوفير جميع الإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن وراحتهم، والاهتمام البالغ من وزير البيئة والمياه والزراعة ونائبه.

وأكد أهمية الدور الحيوي والمستمر الذي تقوم به الوزارة وسعيها للعمل على توفير كافة خدمات قطاعاتها "البيئة، والمياه، والزراعة" بما يلامس احتياجات الحجاج وقاصدي المشاعر المقدسة، ومثمنًا بذلك جهود القائمين في الفرع على عملهم الدؤوب وتفانيهم لرفع سقف الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، وللسوق المحلي.

وقال إن وزارة البيئة والمياه والزراعة خلال موسم الحج لهذا العام فسحت أكثر من مليون وربع مليون رأس من الماشية المفسوحة والواردة للمملكة عن طريق ميناء جدة الإسلامي، توزعت بين 1234747 رأس غنم، 9993 جملًا، 6741 رأسًا من الأبقار، حيث بلغت الإرساليات الحيوانية المفسوحة حوالي 1.251.481 رأسًا من الماشية.

كما تم فسح 259555 رأس ماشية في حظائر مربي وموردي الماشية قبل دخولها إلى منافذ العاصمة المقدسة، وتم عدم فسح أكثر من 6536 رأسًا من الماشية من الفرق الميدانية البيطرية لعدة أسباب منها أعراض تنفسية، عرج، هزال، اشتباه بروسيلا وأخرى.

وبلغ إجمالي الحيوانات المحلية المفسوحة عبر فرق الحج البيطرية بمنافذ العاصمة المقدسة من تاريخ 13 حتى نهاية الموسم حوالي 370704 رؤوس من الماشية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"الغامدي" يهنئ القيادة بنجاح موسم حج هذا العام
سبق

رفع مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد الغامدي، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله- ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا للحج، ونائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز -حفظهم الله – بنجاح موسم حج هذا العام 1442هـ.

وأشار إلى أن ما تحقق في موسم حج هذا العام كان بفضل من الله تعالى ثم بفضل الرعاية الكريمة والتوجيهات المستمرة من القيادة الرشيدة وحرصها على سلامة وصحة الحجيج بتوفير جميع الإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن وراحتهم، والاهتمام البالغ من وزير البيئة والمياه والزراعة ونائبه.

وأكد أهمية الدور الحيوي والمستمر الذي تقوم به الوزارة وسعيها للعمل على توفير كافة خدمات قطاعاتها "البيئة، والمياه، والزراعة" بما يلامس احتياجات الحجاج وقاصدي المشاعر المقدسة، ومثمنًا بذلك جهود القائمين في الفرع على عملهم الدؤوب وتفانيهم لرفع سقف الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، وللسوق المحلي.

وقال إن وزارة البيئة والمياه والزراعة خلال موسم الحج لهذا العام فسحت أكثر من مليون وربع مليون رأس من الماشية المفسوحة والواردة للمملكة عن طريق ميناء جدة الإسلامي، توزعت بين 1234747 رأس غنم، 9993 جملًا، 6741 رأسًا من الأبقار، حيث بلغت الإرساليات الحيوانية المفسوحة حوالي 1.251.481 رأسًا من الماشية.

كما تم فسح 259555 رأس ماشية في حظائر مربي وموردي الماشية قبل دخولها إلى منافذ العاصمة المقدسة، وتم عدم فسح أكثر من 6536 رأسًا من الماشية من الفرق الميدانية البيطرية لعدة أسباب منها أعراض تنفسية، عرج، هزال، اشتباه بروسيلا وأخرى.

وبلغ إجمالي الحيوانات المحلية المفسوحة عبر فرق الحج البيطرية بمنافذ العاصمة المقدسة من تاريخ 13 حتى نهاية الموسم حوالي 370704 رؤوس من الماشية.

23 يوليو 2021 - 13 ذو الحجة 1442
06:43 PM

"الغامدي" يهنئ القيادة بنجاح موسم حج هذا العام

أكد أهمية دور "الزراعة" في خدمة ضيوف الرحمن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفع مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد الغامدي، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله- ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا للحج، ونائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز -حفظهم الله – بنجاح موسم حج هذا العام 1442هـ.

وأشار إلى أن ما تحقق في موسم حج هذا العام كان بفضل من الله تعالى ثم بفضل الرعاية الكريمة والتوجيهات المستمرة من القيادة الرشيدة وحرصها على سلامة وصحة الحجيج بتوفير جميع الإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن وراحتهم، والاهتمام البالغ من وزير البيئة والمياه والزراعة ونائبه.

وأكد أهمية الدور الحيوي والمستمر الذي تقوم به الوزارة وسعيها للعمل على توفير كافة خدمات قطاعاتها "البيئة، والمياه، والزراعة" بما يلامس احتياجات الحجاج وقاصدي المشاعر المقدسة، ومثمنًا بذلك جهود القائمين في الفرع على عملهم الدؤوب وتفانيهم لرفع سقف الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، وللسوق المحلي.

وقال إن وزارة البيئة والمياه والزراعة خلال موسم الحج لهذا العام فسحت أكثر من مليون وربع مليون رأس من الماشية المفسوحة والواردة للمملكة عن طريق ميناء جدة الإسلامي، توزعت بين 1234747 رأس غنم، 9993 جملًا، 6741 رأسًا من الأبقار، حيث بلغت الإرساليات الحيوانية المفسوحة حوالي 1.251.481 رأسًا من الماشية.

كما تم فسح 259555 رأس ماشية في حظائر مربي وموردي الماشية قبل دخولها إلى منافذ العاصمة المقدسة، وتم عدم فسح أكثر من 6536 رأسًا من الماشية من الفرق الميدانية البيطرية لعدة أسباب منها أعراض تنفسية، عرج، هزال، اشتباه بروسيلا وأخرى.

وبلغ إجمالي الحيوانات المحلية المفسوحة عبر فرق الحج البيطرية بمنافذ العاصمة المقدسة من تاريخ 13 حتى نهاية الموسم حوالي 370704 رؤوس من الماشية.

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