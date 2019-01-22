بالأرقام.. "خريطة النزاعات الوقفية بالمملكة" ووثائق "تراضي" والرياض تتصدّر

1873 قضية منذ بداية العام الهجري وفي 167 يوماً بانخفاض يُقدَّر بنحو 8 %

بلغت القضايا والدعاوى الوقفية، التي استقبلتها المحاكم السعودية ووقع عليها نزاعات وخلافات، 1873 قضية منذ بداية العام الهجري الجاري وفي (167 يوماً)، وذلك بانخفاض يُقدَّر بنحو 8 % عن الفترة نفسها العام الماضي.

ووفقاً لبيانات صادرة عن وزارة العدل، استحوذت محاكم الرياض على 92.7 % من دعاوى الأوقاف، إذ بلغت نحو 1735 قضية، تلتها مكة المكرّمة بـ 59 قضية، ثم المنطقة الشرقية بـ 53 دعوى، والمدينة المنوّرة 23 دعوى.

فيما بلغت دعاوى الأوقاف في القصيم 16 قضية، تلتها عسير بـ 12 قضية، تلتها حائل بقضيتين، والباحة بقضية واحدة، بحسب صحيفة "الاقتصادية".

إلى ذلك، أصدرت وزارة العدل 90 ألف وثيقة صلح من خلال أكثر من 500 مصلح ومصلحة عبر منصة "تراضي" الإلكترونية، التي تتيح حل النزاعات دون حاجة أطراف النزاع إلى مراجعة مكاتب المصالحة.

وأوضحت البيانات أن المستفيدين من وثائق الصلح الصادرة عبر منصة "تراضي"، التي تهدف إلى التيسير على المستفيدين وسهولة حصولهم على الخدمة، بلغوا 250 ألف مستفيد، من خلال أكثر من 360 ألف جلسة صلح، وذلك منذ فبراير 2020.

وبيّنت أن وثائق الصلح الصادرة من المنصة تعد سندات تنفيذية يمكن تنفيذها عبر قضاء التنفيذ في حال إخلال الاتفاقات المدونة بالوثيقة.

وأكّدت البيانات تحسين تجربة ورحلة المستفيد من منصة "تراضي" بإطلاق عدد من المزايا والخصائص، التي تسهم في تسهيل وتسريع إجراءات المصالحة وتقلل العبء والجهد البشري، إضافة إلى تطبيق التكامل الإلكتروني مع الجهات الداخلية وتبادل البيانات بين الأنظمة وتحسين البنية التحتية لضمان استقرارية النظام.

وأوضحت أنه يمكن الاستفادة من خدمات منصة "تراضي"، وذلك باختيار نوع طلب الصلح وتعبئة النموذج لتصل للمستفيد رسالة بتأكيد تسلم الطلب، تليها رسالة تحدد موعد لقاء الصلح إما بشكل افتراضي (عن بُعد) أو حضورياً في أحد مقار مكاتب المصالحة للوصول إلى اتفاق الأطراف على نقاط الخلاف والصلح، وإحالة ما اُتفق عليه لتدقيقه واعتماده من قِبل مركز المصالحة، ثم تطلب موافقة الأطراف على إصدار وثيقة الصلح من خلال منصة "تراضي" عبر الدخول على حساب النفاذ الوطني الموحد "أبشر"؛ لتصدر وثيقة الصلح ويتمكّن المستفيد من الاطلاع عليها من خلال المنصة.