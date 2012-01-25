"صمّم تأمينك على كيفك"، شعار جديد تبنّته "التعاونية للتأمين" ضد مخاطر المركبات

مفهوم جديد أطلقته الشركة عبر برنامج "موتور فليكس"

أطلقت شركة التعاونية للتأمين شعاراً جديداً يحمل عنوان "صمم تأمينك على كيفك"، وذلك من خلال إطلاقها البرنامج التأميني المبتكر "موتور فليكس"، الذي يعد الأول من نوعه في قطاع تأمين المركبات في المملكة.

ويمنح التامين الجديد عملاء الشركة فرصة اختيار التغطيات التأمينية للمخاطر التي يرغبون في توفير الحماية منها، والتعويض عنها، مع استبعاد تغطية المخاطر التي لا يحتاجونها، لتصبح تكاليف التأمين بذلك متناسبة تماماً مع احتياجات العميل.

ويأتي هذا البرنامج في إطار الاستراتيجية التي تتبعها التعاونية، والتي تتضمّن إحدى ركائزها أن يكون العميل محور اهتمامها من خلال ابتكار المنتجات والخدمات التأمينية؛ لتكون وسيلة لتلبية احتياجاته وتطلعاته. مع توفير ميزة المرونة التي تسهم في التحكّم بتكاليف التأمين، بحيث تكون بقدر حاجة العميل.

ويوّفر "موتور فليكس" تغطية تأمينية أساسية للمسؤولية ضد الغير للمركبات (التأمين الإلزامي)، بحد أقصى للتعويض يصل إلى 10 ملايين ريال، إضافة إلى 7 تغطيات متنوعة يختارها العميل أو يختار أياً منها حسب حاجته، وتشمل مخاطر الحريق، والسرقة، والبَرَد والفيضانات، وانكسار الزجاج، والإيذاء المتعمد من الغير، والمساعدة على الطريق، ومصاريف سحب المركبة، وباستطاعة عملاء التعاونية اختيار جميع هذه التغطيات أو إحداها، أو أي عدد منها مقابل 100 ريال فقط عن كل تغطية تأمينية تضاف إلى قسط التغطية الأساسية.

ويشير نائب الرئيس التنفيذي الأول للمبيعات والتسويق عادل عبدالله الحمودي إلى أن برنامج موتور فليكس يجسّد رؤية التعاونية في ابتكار منتجات تلبية احتياجات عملائنا الكرام، وقد تمثّل ذلك في اطلاق العديد من المنتجات فيكل القطاعات التأمينية، لاسيما في مجالي التأمين الصحي، وتأمين المركبات".

ويؤكد "الحمودي" أن الهدف من هذا البرنامج "هو تطبيق مفهوم "التأمين بقدر الحاجة"، الأمر الذي يمنح العميل مرونة في التعامل مع المخاطر التي يواجهها، بحيث يختار التغطيات التأمينية التي تناسبه لحماية سيارته من المخاطر الأكثر شيوعاً، واستبعاد التغطيات التأمينية للمخاطر نادرة الحدوث بالنسبة له أو تلك التي يراها غير ضرورية".

وفيما يأتي ابتكار هذا البرنامج بعد إطلاق الشركة بنجاح برنامج "التعاونية فيتالتي"، خلال العام 2020، والذي يمثل نقلة نوعية لقطاع التأمين الصحي في المملكة، سيسهم برنامج "موتور فليكس" في إحداث نقلة نوعية في تأمين المركبات في المملكة؛ لكونه يتيح للعميل تصميم تأمينه واختيار التغطيات التي تناسبه، وبالتالي التحكّم في تكلفة التأمين على سيارته.

وفي هذا السياق، يقول نائب الرئيس التنفيذي لتأمين المركبات بالتعاونية منصور فلاح أبواثنين: "هناك نسبة لا يستهان بها من المركبات غير مؤمن عليها، كما أن نسبة كبيرة من تأمين المركبات تتركز على التأمين ضد الغير فقط، لذلك وجدنا أن سوق تأمين المركبات في المملكة لا يزال يمتلك فرصاً كبيرة للنمو بشرط تقديم منتجات مبتكرة تواكب احتياجات فعلية لأصحاب المركبات".

ويضيف "أبواثنين": "تسعى التعاونية إلى مواكبة التغيرات التي يشهدها السوق، واستغلالها لتقديم أفضل الخدمات التأمينية لعملائها بما يتناسب مع حاجاتهم وإمكاناتهم، وقد قدمت العديد من الخدمات لعملائها في هذا المجال؛ مثل خدمة المساعدة على الطريق لعملاء التأمين ضد الغير لأول مرة، كما عملت على تفعيل نظام تقديم المطالبات عبر الإنترنت، إضافةً إلى تطوير برامج وخدمات تأمين المركبات والتي شملت تقديم برنامج التأمين الشامل على سيارات التأجير التمويلي للأفراد، وتفعيل التأمين باستخدام البطاقات الإلكترونية للمركبات، وتقديم خدمة إدارة المخاطر للعملاء غير الأفراد".