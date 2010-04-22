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الكويت.. الكشف عن تفاصيل جريمة قتل مواطنة تم خطفها وطعنها في نهار رمضان

الجاني قام برمي جثتها أمام المستشفى وهرب

كشفت وزارة الداخلية الكويتية تفاصيل جريمة، هزَّت البلاد، جرت في حي صباح السالم مساء أمس الثلاثاء، وراح ضحيتها مواطنة كويتية، تم خطفها وقتلها بطعنات عدة.

وفي تفاصيل الجريمة، أقدم القاتل على طعن المواطنة طعنات عدة حتى أزهق روحها، ثم قام بنقلها إلى مستشفى العدان، وقام برمي جثتها أمام المستشفى، وهرب.

ووثَّق مقطع فيديو، جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالكويت، حالة الفوضى العارمة التي حلت بالمستشفى الذي تم على بابه إلقاء جثة الضحية، بحسب صحيفة "الراي" الكويتية.

وذكرت حسابات عدة أن الجاني أصله مصري، وحاصل على الجنسية الكويتية؛ لأن والدته كويتية، ونشروا صورًا لهويته.

وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية إلقاء القبض على قاتل المواطنة الكويتية في منطقة صباح السالم بوقت قياسي، واعترف بتسديده طعنة نافذة لها بالصدر.

وكشف الكاتب مشعل النامي في تغريدات له أن القاتل كان منذ شهور عدة يلاحق المقتولة، ويريد الزواج منها رغمًا عن أهلها الرافضين زواجه منها.

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الكويت.. الكشف عن تفاصيل جريمة قتل مواطنة تم خطفها وطعنها في نهار رمضان
سبق

كشفت وزارة الداخلية الكويتية تفاصيل جريمة، هزَّت البلاد، جرت في حي صباح السالم مساء أمس الثلاثاء، وراح ضحيتها مواطنة كويتية، تم خطفها وقتلها بطعنات عدة.

وفي تفاصيل الجريمة، أقدم القاتل على طعن المواطنة طعنات عدة حتى أزهق روحها، ثم قام بنقلها إلى مستشفى العدان، وقام برمي جثتها أمام المستشفى، وهرب.

ووثَّق مقطع فيديو، جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالكويت، حالة الفوضى العارمة التي حلت بالمستشفى الذي تم على بابه إلقاء جثة الضحية، بحسب صحيفة "الراي" الكويتية.

وذكرت حسابات عدة أن الجاني أصله مصري، وحاصل على الجنسية الكويتية؛ لأن والدته كويتية، ونشروا صورًا لهويته.

وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية إلقاء القبض على قاتل المواطنة الكويتية في منطقة صباح السالم بوقت قياسي، واعترف بتسديده طعنة نافذة لها بالصدر.

وكشف الكاتب مشعل النامي في تغريدات له أن القاتل كان منذ شهور عدة يلاحق المقتولة، ويريد الزواج منها رغمًا عن أهلها الرافضين زواجه منها.

21 إبريل 2021 - 9 رمضان 1442
10:54 PM

الكويت.. الكشف عن تفاصيل جريمة قتل مواطنة تم خطفها وطعنها في نهار رمضان

الجاني قام برمي جثتها أمام المستشفى وهرب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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10,669

كشفت وزارة الداخلية الكويتية تفاصيل جريمة، هزَّت البلاد، جرت في حي صباح السالم مساء أمس الثلاثاء، وراح ضحيتها مواطنة كويتية، تم خطفها وقتلها بطعنات عدة.

وفي تفاصيل الجريمة، أقدم القاتل على طعن المواطنة طعنات عدة حتى أزهق روحها، ثم قام بنقلها إلى مستشفى العدان، وقام برمي جثتها أمام المستشفى، وهرب.

ووثَّق مقطع فيديو، جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالكويت، حالة الفوضى العارمة التي حلت بالمستشفى الذي تم على بابه إلقاء جثة الضحية، بحسب صحيفة "الراي" الكويتية.

وذكرت حسابات عدة أن الجاني أصله مصري، وحاصل على الجنسية الكويتية؛ لأن والدته كويتية، ونشروا صورًا لهويته.

وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية إلقاء القبض على قاتل المواطنة الكويتية في منطقة صباح السالم بوقت قياسي، واعترف بتسديده طعنة نافذة لها بالصدر.

وكشف الكاتب مشعل النامي في تغريدات له أن القاتل كان منذ شهور عدة يلاحق المقتولة، ويريد الزواج منها رغمًا عن أهلها الرافضين زواجه منها.

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