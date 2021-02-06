النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ما الاعتقاد السائد؟.. شاهد من قمة جبل الحضن هذه المباني الغامضة!

لقطات وثّقها "الحريصي" من الديسة عبر طائرة درون.. روعة وجمال

وثّقت عدسة المصوّر حسن الحريصي؛ مباني حجرية غامضة في أعلى قمة جبل الحضن في الديسة بمنطقة تبوك.

وأظهرت اللقطات التي تمّ تصويرها بطائرة درون، آثار المبنى الذي قال فيه المصوّر "الحريصي"؛ لـ"سبق": إنه يعتقد أنه معبد بناءً على تشابه المباني مع معبد روافة جنوب غربي تبوك، وقد تهدم بسبب تأثره بالعوامل الجوية على مدار السنين، وسط غموض كبير بشأن هويته.

من جهة أخرى، لم يغفل الفيديو عن توثيق مدى جمال وروعة المناظر الطبيعية للجبال الشاهقة بالديسة، التي تتسم بوعورتها وصعوبة الوصول |
إلى قمتها.

يُذكر أن الديسة هي قرية أثرية، إذ توجد فيها واجهات مقابر نبطية منحوتة بالصخر غير مكتملة، وبقايا جدران لمبانٍ سكنية ويوجد فيها كثيرٌ من الكتابات النبطية والعربية المكتوبة بالخط الكوفي، كما توجد بعض المواقع الأثرية الأخرى لبقايا مستوطنات سكنية، مثل المشرف وموقع السخنة والمسكونة، وقامت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، بوضع سياج حول المواقع الأثرية بالديسة.

والديسة عبارة عن مضيق جبلي يقع في جنوب غرب مدينة تبوك، تقع تحديداً بين جبال قراقر، حيث تكون بدايته ضيقة جداً ويزداد اتساعاً كلما اتجهنا غرباً، ويسمّى وادي دامة أو وادي قراقر، وتتمتع الديسة بمناخ معتدل بفضل موقعها الجغرافي، حيث ترتفع عن سطح البحر 400 متر، ما يجعل مناخها معتدلاً؛ دافئاً في الشتاء ومعتدلاً في الصيف، وهذا ما جعلها تشتهر بزراعة الفواكه؛ حيث ينحدر الوادي من ارتفاع 790 متراً فوق سطح البحر إلى 690 متراً في الجهة الغربية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
ما الاعتقاد السائد؟.. شاهد من قمة جبل الحضن هذه المباني الغامضة!
سبق

وثّقت عدسة المصوّر حسن الحريصي؛ مباني حجرية غامضة في أعلى قمة جبل الحضن في الديسة بمنطقة تبوك.

وأظهرت اللقطات التي تمّ تصويرها بطائرة درون، آثار المبنى الذي قال فيه المصوّر "الحريصي"؛ لـ"سبق": إنه يعتقد أنه معبد بناءً على تشابه المباني مع معبد روافة جنوب غربي تبوك، وقد تهدم بسبب تأثره بالعوامل الجوية على مدار السنين، وسط غموض كبير بشأن هويته.

من جهة أخرى، لم يغفل الفيديو عن توثيق مدى جمال وروعة المناظر الطبيعية للجبال الشاهقة بالديسة، التي تتسم بوعورتها وصعوبة الوصول |
إلى قمتها.

يُذكر أن الديسة هي قرية أثرية، إذ توجد فيها واجهات مقابر نبطية منحوتة بالصخر غير مكتملة، وبقايا جدران لمبانٍ سكنية ويوجد فيها كثيرٌ من الكتابات النبطية والعربية المكتوبة بالخط الكوفي، كما توجد بعض المواقع الأثرية الأخرى لبقايا مستوطنات سكنية، مثل المشرف وموقع السخنة والمسكونة، وقامت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، بوضع سياج حول المواقع الأثرية بالديسة.

والديسة عبارة عن مضيق جبلي يقع في جنوب غرب مدينة تبوك، تقع تحديداً بين جبال قراقر، حيث تكون بدايته ضيقة جداً ويزداد اتساعاً كلما اتجهنا غرباً، ويسمّى وادي دامة أو وادي قراقر، وتتمتع الديسة بمناخ معتدل بفضل موقعها الجغرافي، حيث ترتفع عن سطح البحر 400 متر، ما يجعل مناخها معتدلاً؛ دافئاً في الشتاء ومعتدلاً في الصيف، وهذا ما جعلها تشتهر بزراعة الفواكه؛ حيث ينحدر الوادي من ارتفاع 790 متراً فوق سطح البحر إلى 690 متراً في الجهة الغربية.

06 فبراير 2021 - 24 جمادى الآخر 1442
01:39 PM

ما الاعتقاد السائد؟.. شاهد من قمة جبل الحضن هذه المباني الغامضة!

لقطات وثّقها "الحريصي" من الديسة عبر طائرة درون.. روعة وجمال

A A A
بدر الجبل - تبوك
1
1,801

وثّقت عدسة المصوّر حسن الحريصي؛ مباني حجرية غامضة في أعلى قمة جبل الحضن في الديسة بمنطقة تبوك.

وأظهرت اللقطات التي تمّ تصويرها بطائرة درون، آثار المبنى الذي قال فيه المصوّر "الحريصي"؛ لـ"سبق": إنه يعتقد أنه معبد بناءً على تشابه المباني مع معبد روافة جنوب غربي تبوك، وقد تهدم بسبب تأثره بالعوامل الجوية على مدار السنين، وسط غموض كبير بشأن هويته.

من جهة أخرى، لم يغفل الفيديو عن توثيق مدى جمال وروعة المناظر الطبيعية للجبال الشاهقة بالديسة، التي تتسم بوعورتها وصعوبة الوصول |
إلى قمتها.

يُذكر أن الديسة هي قرية أثرية، إذ توجد فيها واجهات مقابر نبطية منحوتة بالصخر غير مكتملة، وبقايا جدران لمبانٍ سكنية ويوجد فيها كثيرٌ من الكتابات النبطية والعربية المكتوبة بالخط الكوفي، كما توجد بعض المواقع الأثرية الأخرى لبقايا مستوطنات سكنية، مثل المشرف وموقع السخنة والمسكونة، وقامت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، بوضع سياج حول المواقع الأثرية بالديسة.

والديسة عبارة عن مضيق جبلي يقع في جنوب غرب مدينة تبوك، تقع تحديداً بين جبال قراقر، حيث تكون بدايته ضيقة جداً ويزداد اتساعاً كلما اتجهنا غرباً، ويسمّى وادي دامة أو وادي قراقر، وتتمتع الديسة بمناخ معتدل بفضل موقعها الجغرافي، حيث ترتفع عن سطح البحر 400 متر، ما يجعل مناخها معتدلاً؛ دافئاً في الشتاء ومعتدلاً في الصيف، وهذا ما جعلها تشتهر بزراعة الفواكه؛ حيث ينحدر الوادي من ارتفاع 790 متراً فوق سطح البحر إلى 690 متراً في الجهة الغربية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,871
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,347
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,444
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,245

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الفاتورة الإلكترونية لحماية المستهلك والاقتصاد

الفاتورة الإلكترونية لحماية المستهلك والاقتصاد

برجس البرجس
أيها الزوج.. (صوتك يكفي)

أيها الزوج.. (صوتك يكفي)

حسن آل عمير
العنصرية.. مراوغة هوياتية لنبذ الآخر!

العنصرية.. مراوغة هوياتية لنبذ الآخر!

سعد آل حماد
النمو الاقتصادي السعودي بين الرابح والخاسر!!

النمو الاقتصادي السعودي بين الرابح والخاسر!!

عبدالمحسن الحارثي
محمد بن سلمان يلهم السعوديين أفكار التغيير

محمد بن سلمان يلهم السعوديين أفكار التغيير

ماجد البريكان
الالتزام مسؤولية الجميع

الالتزام مسؤولية الجميع

مها الجبر
تعليمنا إلى أين؟!

تعليمنا إلى أين؟!

غسان محمد عسيلان
ولي العهد يفي بالوعد

ولي العهد يفي بالوعد

شعاع الغشام
عيادة السوشيال ميديا

عيادة السوشيال ميديا

أحمد عجب
الاستهتار يجهض جهود مواجهة كورونا

الاستهتار يجهض جهود مواجهة كورونا

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة