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المعركة تحتدم.. موسكو تفرض غرامات على غوغل وفيسبوك

بسبب فشلهما في حذف محتوى تعتبره السلطات الروسية غير قانوني

قالت محكمة روسية أمس الثلاثاء إنها فرضت غرامات مالية على عملاقَيْ التكنولوجيا الأمريكيَّيْن غوغل وفيسبوك؛ بسبب فشلهما في حذف محتوى تعتبره موسكو غير قانوني، في أحدث تطوُّر في مواجهة متصاعدة بين روسيا وشركات التكنولوجيا الكبرى.

وتفصيلاً، أبطأت روسيا بالفعل شبكة تويتر الأمريكية للتواصل الاجتماعي لعدم حذفها محتوى محظورًا؛ وذلك في إطار مسعى لموسكو لكبح شركات التكنولوجيا الغربية، وتعزيز ما تسميه "سيادتها" على الإنترنت، حسب "سكاي نيوز عربية".

وقالت محكمة تاجانسكي الجزئية في موسكو إنها فرضت غرامة 26 مليون روبل (353 ألفًا و890 دولارًا) فيما يتعلق بثماني اتهامات منفصلة، في حين أمرت غوغل بدفع ما إجماليه ستة ملايين روبل عن ثلاث مخالفات مختلفة.

وأضافت المحكمة بأن الشبكتَيْن كلتَيْهما أُدينتا بمخالفات إدارية.

وامتنعت غوغل عن التعقيب، ولم تعلق فيسبوك على هذا الإجراء.

وفي إبريل أصدرت محكمة روسية ثلاث غرامات مالية على تويتر، قيمتها الإجمالية 8.9 مليون روبل، عن اتهامات بأنها فشلت في حذف محتوى محظور. وفرضت أيضًا غرامة على تطبيق تيك توك عن مخالفات مماثلة هذا العام.

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المعركة تحتدم.. موسكو تفرض غرامات على غوغل وفيسبوك
سبق

قالت محكمة روسية أمس الثلاثاء إنها فرضت غرامات مالية على عملاقَيْ التكنولوجيا الأمريكيَّيْن غوغل وفيسبوك؛ بسبب فشلهما في حذف محتوى تعتبره موسكو غير قانوني، في أحدث تطوُّر في مواجهة متصاعدة بين روسيا وشركات التكنولوجيا الكبرى.

وتفصيلاً، أبطأت روسيا بالفعل شبكة تويتر الأمريكية للتواصل الاجتماعي لعدم حذفها محتوى محظورًا؛ وذلك في إطار مسعى لموسكو لكبح شركات التكنولوجيا الغربية، وتعزيز ما تسميه "سيادتها" على الإنترنت، حسب "سكاي نيوز عربية".

وقالت محكمة تاجانسكي الجزئية في موسكو إنها فرضت غرامة 26 مليون روبل (353 ألفًا و890 دولارًا) فيما يتعلق بثماني اتهامات منفصلة، في حين أمرت غوغل بدفع ما إجماليه ستة ملايين روبل عن ثلاث مخالفات مختلفة.

وأضافت المحكمة بأن الشبكتَيْن كلتَيْهما أُدينتا بمخالفات إدارية.

وامتنعت غوغل عن التعقيب، ولم تعلق فيسبوك على هذا الإجراء.

وفي إبريل أصدرت محكمة روسية ثلاث غرامات مالية على تويتر، قيمتها الإجمالية 8.9 مليون روبل، عن اتهامات بأنها فشلت في حذف محتوى محظور. وفرضت أيضًا غرامة على تطبيق تيك توك عن مخالفات مماثلة هذا العام.

26 مايو 2021 - 14 شوّال 1442
12:35 AM

المعركة تحتدم.. موسكو تفرض غرامات على غوغل وفيسبوك

بسبب فشلهما في حذف محتوى تعتبره السلطات الروسية غير قانوني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت محكمة روسية أمس الثلاثاء إنها فرضت غرامات مالية على عملاقَيْ التكنولوجيا الأمريكيَّيْن غوغل وفيسبوك؛ بسبب فشلهما في حذف محتوى تعتبره موسكو غير قانوني، في أحدث تطوُّر في مواجهة متصاعدة بين روسيا وشركات التكنولوجيا الكبرى.

وتفصيلاً، أبطأت روسيا بالفعل شبكة تويتر الأمريكية للتواصل الاجتماعي لعدم حذفها محتوى محظورًا؛ وذلك في إطار مسعى لموسكو لكبح شركات التكنولوجيا الغربية، وتعزيز ما تسميه "سيادتها" على الإنترنت، حسب "سكاي نيوز عربية".

وقالت محكمة تاجانسكي الجزئية في موسكو إنها فرضت غرامة 26 مليون روبل (353 ألفًا و890 دولارًا) فيما يتعلق بثماني اتهامات منفصلة، في حين أمرت غوغل بدفع ما إجماليه ستة ملايين روبل عن ثلاث مخالفات مختلفة.

وأضافت المحكمة بأن الشبكتَيْن كلتَيْهما أُدينتا بمخالفات إدارية.

وامتنعت غوغل عن التعقيب، ولم تعلق فيسبوك على هذا الإجراء.

وفي إبريل أصدرت محكمة روسية ثلاث غرامات مالية على تويتر، قيمتها الإجمالية 8.9 مليون روبل، عن اتهامات بأنها فشلت في حذف محتوى محظور. وفرضت أيضًا غرامة على تطبيق تيك توك عن مخالفات مماثلة هذا العام.

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