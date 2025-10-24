وقالت مصادر عسكرية إن طيران التحالف استهدف اليوم تجمعات كانت تنوي شن هجوم مباغت على المناطق المحررة بمديرية الصفراء، حيث تمكنت من قتل عدد كبير منهم فيما لاذ عناصر منهم بالفرار تاركين جثامين عناصرهم.

أفشلت ضربات طيران التحالف اليوم مخططات حوثية أثناء محاولتها لشن هجوم مباغت على أحد المواقع المحررة بمديرية الصفراء بصعدة.

طيران التحالف يُفشِل هجومًا مباغتًا للحوثيين بـ"صفراء صعدة" فهد كاملي سبق 2019-10-23 أفشلت ضربات طيران التحالف اليوم مخططات حوثية أثناء محاولتها لشن هجوم مباغت على أحد المواقع المحررة بمديرية الصفراء بصعدة. وقالت مصادر عسكرية إن طيران التحالف استهدف اليوم تجمعات كانت تنوي شن هجوم مباغت على المناطق المحررة بمديرية الصفراء، حيث تمكنت من قتل عدد كبير منهم فيما لاذ عناصر منهم بالفرار تاركين جثامين عناصرهم.



23 أكتوبر 2019 - 24 صفر 1441 10:35 PM

طيران التحالف يُفشِل هجومًا مباغتًا للحوثيين بـ"صفراء صعدة" نجح في قتل عدد كبير من عناصرهم فيما لاذ الباقون بالفرار





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أفشلت ضربات طيران التحالف اليوم مخططات حوثية أثناء محاولتها لشن هجوم مباغت على أحد المواقع المحررة بمديرية الصفراء بصعدة.

وقالت مصادر عسكرية إن طيران التحالف استهدف اليوم تجمعات كانت تنوي شن هجوم مباغت على المناطق المحررة بمديرية الصفراء، حيث تمكنت من قتل عدد كبير منهم فيما لاذ عناصر منهم بالفرار تاركين جثامين عناصرهم.

