النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"مهرجان الملك عبد العزيز للصقور" يعزز مكانة الهواية في قلوب السعوديين

تنطلق نسخته الثالثة في 28 من نوفمبر الحالي وسط ترقب من "الصقارين"

تنطلق النسخة الثالثة لمهرجان الملك عبد العزيز للصقور في الثامن والعشرين من نوفمبر الحالي، وسط ترقب كبير من قِبل الصقارين والمهتمين بهواية الصيد بالصقور، ويستمر حتى الثاني عشر من ديسمبر المقبل في أرض المهرجان بملهم شمال مدينة الرياض.

وينطلق المهرجان الذي ينظمه نادي الصقور السعودي إنفاذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع المشرف العام على نادي الصقور السعودي – حفظه الله -.

وتكللت النسختان الماضيتان للمهرجان بالنجاح، إذ شارك فيها 4073 صقرًا، ودخلتا بذلك موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية، بعد مشاركة 1723 صقرًا في النسخة الأولى، و2350 صقرًا في العام الثاني، لتنتزع لقبها الرسمي كأكبر مسابقة للصقور على مستوى العالم.

ويتضمن المهرجان مسابقتين؛ أولاهما الملواح (الدعو)، ويقطع فيها الصقر مسافة 400 متر، مسجلاً أسرع توقيت، وتقسم على فئتي الملاك والمحترفين، بأشواط خاصة بالسعوديين وأخرى للدوليين، وأخراهما مسابقة مزاين الصقور، ويتم خلالها اختيار أجمل الصقور.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"مهرجان الملك عبد العزيز للصقور" يعزز مكانة الهواية في قلوب السعوديين
سبق

تنطلق النسخة الثالثة لمهرجان الملك عبد العزيز للصقور في الثامن والعشرين من نوفمبر الحالي، وسط ترقب كبير من قِبل الصقارين والمهتمين بهواية الصيد بالصقور، ويستمر حتى الثاني عشر من ديسمبر المقبل في أرض المهرجان بملهم شمال مدينة الرياض.

وينطلق المهرجان الذي ينظمه نادي الصقور السعودي إنفاذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع المشرف العام على نادي الصقور السعودي – حفظه الله -.

وتكللت النسختان الماضيتان للمهرجان بالنجاح، إذ شارك فيها 4073 صقرًا، ودخلتا بذلك موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية، بعد مشاركة 1723 صقرًا في النسخة الأولى، و2350 صقرًا في العام الثاني، لتنتزع لقبها الرسمي كأكبر مسابقة للصقور على مستوى العالم.

ويتضمن المهرجان مسابقتين؛ أولاهما الملواح (الدعو)، ويقطع فيها الصقر مسافة 400 متر، مسجلاً أسرع توقيت، وتقسم على فئتي الملاك والمحترفين، بأشواط خاصة بالسعوديين وأخرى للدوليين، وأخراهما مسابقة مزاين الصقور، ويتم خلالها اختيار أجمل الصقور.

19 نوفمبر 2020 - 4 ربيع الآخر 1442
12:14 AM

"مهرجان الملك عبد العزيز للصقور" يعزز مكانة الهواية في قلوب السعوديين

تنطلق نسخته الثالثة في 28 من نوفمبر الحالي وسط ترقب من "الصقارين"

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
203

تنطلق النسخة الثالثة لمهرجان الملك عبد العزيز للصقور في الثامن والعشرين من نوفمبر الحالي، وسط ترقب كبير من قِبل الصقارين والمهتمين بهواية الصيد بالصقور، ويستمر حتى الثاني عشر من ديسمبر المقبل في أرض المهرجان بملهم شمال مدينة الرياض.

وينطلق المهرجان الذي ينظمه نادي الصقور السعودي إنفاذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع المشرف العام على نادي الصقور السعودي – حفظه الله -.

وتكللت النسختان الماضيتان للمهرجان بالنجاح، إذ شارك فيها 4073 صقرًا، ودخلتا بذلك موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية، بعد مشاركة 1723 صقرًا في النسخة الأولى، و2350 صقرًا في العام الثاني، لتنتزع لقبها الرسمي كأكبر مسابقة للصقور على مستوى العالم.

ويتضمن المهرجان مسابقتين؛ أولاهما الملواح (الدعو)، ويقطع فيها الصقر مسافة 400 متر، مسجلاً أسرع توقيت، وتقسم على فئتي الملاك والمحترفين، بأشواط خاصة بالسعوديين وأخرى للدوليين، وأخراهما مسابقة مزاين الصقور، ويتم خلالها اختيار أجمل الصقور.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,929
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,114
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,531
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,383

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

احذر القدوة الضالة..!

احذر القدوة الضالة..!

ابتسام منصور القحطاني
قمة مجموعة العشرين وتحديات كورونا!!

قمة مجموعة العشرين وتحديات كورونا!!

غسان محمد عسيلان
بيعة المليك.. عهد يتجدَّد وحب وولاء يتمدَّد

بيعة المليك.. عهد يتجدَّد وحب وولاء يتمدَّد

حواء القرني
المحلل والكاتب الفضولي..!!

المحلل والكاتب الفضولي..!!

محمد الصيعري
جغرافيا اقتصادية

جغرافيا اقتصادية

مها الجبر
متطفلو الإعلام!

متطفلو الإعلام!

ماجد البريكان
نفقة الزوجة الموظفة..!!

نفقة الزوجة الموظفة..!!

أحمد عجب
اقتصاد الثقافة.. آفاق وتحديات

اقتصاد الثقافة.. آفاق وتحديات

غسان محمد عسيلان
هل نستبدل المكاتب الاستشارية بالمتقاعدين؟

هل نستبدل المكاتب الاستشارية بالمتقاعدين؟

عبدالرحمن المرشد
"تخيل المستقبل" وواقع الموهبة في بلادنا!!

"تخيل المستقبل" وواقع الموهبة في بلادنا!!

محمد عمير الغامدي
الشهرة مسؤولية والتزام وواجبات

الشهرة مسؤولية والتزام وواجبات

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة