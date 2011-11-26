كليات الأفلاج تنظم دورة "مهارات الادخار وإدارة المال" لطلابها

لإكساب المتدربين بعض المعارف والمهارات المهمة في هذا المجال

نظمت كليات جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز بالأفلاج، ممثلةً في قسم النشاط الطلابي؛ دورةً تدريبيةً بعنوان "مهارات الادخار الشخصي وتخطيط وإدارة المال"، حضرها 23 طالبًا من مختلف الأقسام.

وهدفت الدورة التي قدمها أستاذ المحاسبة المساعد بقسم المحاسبة الدكتور أحمد يوسف آدم، إلى إكساب المتدربين بعض المعارف والمهارات المهمة المتعلقة بموضوع الادخار الشخصي وتخطيط وإدارة المال، وتعد عملية إدارة المال والتخطيط له من الأمور المهمة التي تسعى إليها المنشآت والأفراد على حد سواء.

وتناولت الدورة كذلك أهمية المال وفضله في الإسلام وضرورة توفيره وادخاره. وبيّنت الدورة أسباب توفير المال ومهارات الادخار الشخصي.

كما تطرقت الدورة إلى أهمية الاستثمار والفرق بينه وبين التجارة، وأفضل الاستثمارات في زمن الأزمات.

وتضمنت موضوع التخطيط وأهميته في حياة الناس خصوصًا التخطيط المالي، وعملية الموازنة بين الدخل والمصروفات. وقد قدم المحاضر مجموعة نصائح عن كيفية إدارة وتنظيم الأموال.

وفي نهاية الدورة، فُتح باب النقاش أمام الحاضرين لإثراء الدورة والإجابة عن أسئلة واستفسارات المشاركين.