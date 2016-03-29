"الجفالي للسيارات" تفتتح مركزيْن خاصيْن بتسليم سيارات الفئة S في الرياض وجدة

منطقة استقبال ومنطقتان منفصلتان للتسليم للحصول على خدمة حصرية بكل راحة وخصوصية

تسعى شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه للسيارات؛ وكلاء سيارات مرسيدس – بنز في المملكة العربية السعودية، إلى الارتقاء بما تقدمه من خدمات إلى مستوى تطلعات عملائها.

وتستجيب الشركة في الوقت ذاته، إلى التطوير الشامل الذي تنتهجه مرسيدس – بنز حول العالم، في إيجاد تجربة غنية أمام الزوّار في معارض ومراكز مرسيدس – بنز.

من هذا المنطلق، أعلنت شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه للسيارات، افتتاح مركزيْن خاصيْن بتسليم سيارات الفئة S في كل من الرياض وجدة، حيث جرى تصميمهما من قِبل المصممة جوانا أبو شال؛ عضوة مجموعة التصميم الداخلي بجمعية العمران السعودية، التي استوحت مفهوم تصميم المبنيين من المظهر الجديد لمرسيدس – بنز وفقاً لمفهوم MAR2020، الذي يعتمد على ميزات الرقمنة الجديدة.. كما أنها مستمدة من التصميم الجديد لفئة S، حيث يمكن للتعيينات الاختيارية ذات التصميم الحصري تحسين وتخصيص المظهر والراحة.

ويتكون مركزا التسليم من منطقة استقبال ومنطقتين منفصلتين للتسليم، حيث يمكن للعميل الحصول على خدمة حصرية وتجربة مميزة لتسليم السيارة بكل راحة وخصوصية.

وعن افتتاح المركزين الجديدين تحدث رئيس قسم التطوير والتسويق بشركة إبراهيم الجفالي وإخوانه للسيارات باسم ولي؛ قائلاً: "تلتزم شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه للسيارات، بتقديم أفضل خدمة ممكنة لعملائها، لذا نعمل ونطور بشكل مستمر من أجل الوصول لهذه الغاية، ومن هنا جاءت فكرة استحداث مركز مخصص لتسليم سيارات فئة S يمتاز بالخصوصية والخدمة المميزة التي تجعل من عملية استلام السيارة تجربة فريدة نقدمها لعملاء هذه الفئة الرائعة، ولقد أبدعت جوانا أبو شال؛ في تصميم هذين المركزين وتقديمهما بهذه الصورة المتألقة التي نتطلع إلى أن تنال رضا وإعجاب عملائنا الكرام".

من جانبها، قدّمت المصممة جوانا أبو شال؛ شكرها الجزيل لشركة ابراهيم الجفالي وإخوانه للسيارات، على ثقتهم بإسناد مهمة تصميم مركز استلام أحد أفخم السيارات في العالم.

وأضافت "تعاملت مع فريق عمل في غاية الروعة داخل الشركة كان مؤمناً بموهبتي ومقدرتي على تجسيد هدف الشركة في إنشاء هذا المركز، وعملت على استغلال هذه الفرصة بأفضل شكل ممكن بتقديم تصميم يتوافق مع فخامة مرسيدس – بنز".