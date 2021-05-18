"سبق" تنشر مسميات الأحياء الجديدة المعتمدة بمكة.. تعرف عليها
موزعة على نطاق الأمانة والبلديات الفرعية ضمن النطاق العمراني
أصبح عدد الأحياء 101 حي بدل 63 من السابق في مكة المكرمة موزعة على نطاق أمانة العاصمة المقدسة والبلديات الفرعية ضمن النطاق العمراني والمعتمدة من وزير الشؤون البلدية والقروية ولجنة التسمية والترقيم، وموافقة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.
"سبق" تنشر مسميات الأحياء الجديدة المعتمدة بمكة.. تعرف عليها
عبدالرزاق البجاليسبق2021-05-18
أصبح عدد الأحياء 101 حي بدل 63 من السابق في مكة المكرمة موزعة على نطاق أمانة العاصمة المقدسة والبلديات الفرعية ضمن النطاق العمراني والمعتمدة من وزير الشؤون البلدية والقروية ولجنة التسمية والترقيم، وموافقة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.
أصبح عدد الأحياء 101 حي بدل 63 من السابق في مكة المكرمة موزعة على نطاق أمانة العاصمة المقدسة والبلديات الفرعية ضمن النطاق العمراني والمعتمدة من وزير الشؤون البلدية والقروية ولجنة التسمية والترقيم، وموافقة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.