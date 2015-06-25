قدمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في منطقة الغرزة بمديرية حرض في محافظة حجة خدماتها العلاجية لـ 312 مستفيدًا خلال المدة من 3 يونيو حتى 9 يونيو 2021م، حيث استقبلت عيادة الطوارئ 7 مستفيدين، وعيادة الباطنية 229 شخصًا، وعيادة التوعية والتثقيف 68 فرداً، وعيادة الصحة الإنجابية 8 حالات. وفي الخدمات المرافقة فقد صُرفت الأدوية لـ 244 فردًا، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 51 مريضاً، وقسم الإحالة الطبية 3 مستفيدين، كما نفذت 3 أنشطة للتخلص من النفايات.

عيادات "إغاثي" الملك تقدم خدماتها العلاجية لـ 312 مستفيدًا في حرض وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-06-24 قدمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في منطقة الغرزة بمديرية حرض في محافظة حجة خدماتها العلاجية لـ 312 مستفيدًا خلال المدة من 3 يونيو حتى 9 يونيو 2021م، حيث استقبلت عيادة الطوارئ 7 مستفيدين، وعيادة الباطنية 229 شخصًا، وعيادة التوعية والتثقيف 68 فرداً، وعيادة الصحة الإنجابية 8 حالات.



وفي الخدمات المرافقة فقد صُرفت الأدوية لـ 244 فردًا، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 51 مريضاً، وقسم الإحالة الطبية 3 مستفيدين، كما نفذت 3 أنشطة للتخلص من النفايات.

24 يونيو 2021 - 14 ذو القعدة 1442 05:54 PM

اخر تعديل 25 يونيو 2021 - 15 ذو القعدة 1442 10:00 AM

عيادات "إغاثي" الملك تقدم خدماتها العلاجية لـ 312 مستفيدًا في حرض خلال المدة من 3 حتى 9 يونيو 2021م





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قدمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في منطقة الغرزة بمديرية حرض في محافظة حجة خدماتها العلاجية لـ 312 مستفيدًا خلال المدة من 3 يونيو حتى 9 يونيو 2021م، حيث استقبلت عيادة الطوارئ 7 مستفيدين، وعيادة الباطنية 229 شخصًا، وعيادة التوعية والتثقيف 68 فرداً، وعيادة الصحة الإنجابية 8 حالات.



وفي الخدمات المرافقة فقد صُرفت الأدوية لـ 244 فردًا، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 51 مريضاً، وقسم الإحالة الطبية 3 مستفيدين، كما نفذت 3 أنشطة للتخلص من النفايات.