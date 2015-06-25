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عيادات "إغاثي" الملك تقدم خدماتها العلاجية لـ 312 مستفيدًا في حرض

خلال المدة من 3 حتى 9 يونيو 2021م

قدمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في منطقة الغرزة بمديرية حرض في محافظة حجة خدماتها العلاجية لـ 312 مستفيدًا خلال المدة من 3 يونيو حتى 9 يونيو 2021م، حيث استقبلت عيادة الطوارئ 7 مستفيدين، وعيادة الباطنية 229 شخصًا، وعيادة التوعية والتثقيف 68 فرداً، وعيادة الصحة الإنجابية 8 حالات.

وفي الخدمات المرافقة فقد صُرفت الأدوية لـ 244 فردًا، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 51 مريضاً، وقسم الإحالة الطبية 3 مستفيدين، كما نفذت 3 أنشطة للتخلص من النفايات.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عيادات "إغاثي" الملك تقدم خدماتها العلاجية لـ 312 مستفيدًا في حرض
سبق

قدمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في منطقة الغرزة بمديرية حرض في محافظة حجة خدماتها العلاجية لـ 312 مستفيدًا خلال المدة من 3 يونيو حتى 9 يونيو 2021م، حيث استقبلت عيادة الطوارئ 7 مستفيدين، وعيادة الباطنية 229 شخصًا، وعيادة التوعية والتثقيف 68 فرداً، وعيادة الصحة الإنجابية 8 حالات.

وفي الخدمات المرافقة فقد صُرفت الأدوية لـ 244 فردًا، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 51 مريضاً، وقسم الإحالة الطبية 3 مستفيدين، كما نفذت 3 أنشطة للتخلص من النفايات.

24 يونيو 2021 - 14 ذو القعدة 1442
05:54 PM
اخر تعديل
25 يونيو 2021 - 15 ذو القعدة 1442
10:00 AM

عيادات "إغاثي" الملك تقدم خدماتها العلاجية لـ 312 مستفيدًا في حرض

خلال المدة من 3 حتى 9 يونيو 2021م

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قدمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في منطقة الغرزة بمديرية حرض في محافظة حجة خدماتها العلاجية لـ 312 مستفيدًا خلال المدة من 3 يونيو حتى 9 يونيو 2021م، حيث استقبلت عيادة الطوارئ 7 مستفيدين، وعيادة الباطنية 229 شخصًا، وعيادة التوعية والتثقيف 68 فرداً، وعيادة الصحة الإنجابية 8 حالات.

وفي الخدمات المرافقة فقد صُرفت الأدوية لـ 244 فردًا، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 51 مريضاً، وقسم الإحالة الطبية 3 مستفيدين، كما نفذت 3 أنشطة للتخلص من النفايات.

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