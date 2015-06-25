عيادات "إغاثي" الملك تقدم خدماتها العلاجية لـ 312 مستفيدًا في حرض
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-06-24
قدمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في منطقة الغرزة بمديرية حرض في محافظة حجة خدماتها العلاجية لـ 312 مستفيدًا خلال المدة من 3 يونيو حتى 9 يونيو 2021م، حيث استقبلت عيادة الطوارئ 7 مستفيدين، وعيادة الباطنية 229 شخصًا، وعيادة التوعية والتثقيف 68 فرداً، وعيادة الصحة الإنجابية 8 حالات.
وفي الخدمات المرافقة فقد صُرفت الأدوية لـ 244 فردًا، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 51 مريضاً، وقسم الإحالة الطبية 3 مستفيدين، كما نفذت 3 أنشطة للتخلص من النفايات.
24 يونيو 2021 - 14 ذو القعدة 1442
05:54 PM
اخر تعديل
25 يونيو 2021 - 15 ذو القعدة 1442
10:00 AM
عيادات "إغاثي" الملك تقدم خدماتها العلاجية لـ 312 مستفيدًا في حرض
خلال المدة من 3 حتى 9 يونيو 2021م
قدمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في منطقة الغرزة بمديرية حرض في محافظة حجة خدماتها العلاجية لـ 312 مستفيدًا خلال المدة من 3 يونيو حتى 9 يونيو 2021م، حيث استقبلت عيادة الطوارئ 7 مستفيدين، وعيادة الباطنية 229 شخصًا، وعيادة التوعية والتثقيف 68 فرداً، وعيادة الصحة الإنجابية 8 حالات.
وفي الخدمات المرافقة فقد صُرفت الأدوية لـ 244 فردًا، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 51 مريضاً، وقسم الإحالة الطبية 3 مستفيدين، كما نفذت 3 أنشطة للتخلص من النفايات.