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"البيئة": تحاليل تكشف ارتفاع نسبة المخلفات العضوية لـ 57٪ بالرياض

تتمثل في بقايا الأطعمة والزراعيات في مقابل 15% للمواد القابلة لإعادة التدوير

أظهرت تحاليل نشرتها "بيئة الرياض" أن نسبة مكونات النفايات البلدية الصلبة في العاصمة من المواد القابلة لإعادة التدوير تبلغ 15٪، فيما رصدت التحاليل ارتفاع كمية النفايات العضوية في مقابلها بنسبة 57٪.

وأوضحت "بيئة الرياض" أن النفايات العضوية تتمثل في بقايا الأطعمة بكل أنواعها والمخلفات الناتجة عن الأنشطة الزراعية، فيما تتمثل المواد القابلة لإعادة التدوير في مخلفات الورق والزجاج والمعدن والبلاستيك والمنسوجات.

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"البيئة": تحاليل تكشف ارتفاع نسبة المخلفات العضوية لـ 57٪ بالرياض
سبق

أظهرت تحاليل نشرتها "بيئة الرياض" أن نسبة مكونات النفايات البلدية الصلبة في العاصمة من المواد القابلة لإعادة التدوير تبلغ 15٪، فيما رصدت التحاليل ارتفاع كمية النفايات العضوية في مقابلها بنسبة 57٪.

وأوضحت "بيئة الرياض" أن النفايات العضوية تتمثل في بقايا الأطعمة بكل أنواعها والمخلفات الناتجة عن الأنشطة الزراعية، فيما تتمثل المواد القابلة لإعادة التدوير في مخلفات الورق والزجاج والمعدن والبلاستيك والمنسوجات.

02 سبتمبر 2020 - 14 محرّم 1442
02:38 PM

"البيئة": تحاليل تكشف ارتفاع نسبة المخلفات العضوية لـ 57٪ بالرياض

تتمثل في بقايا الأطعمة والزراعيات في مقابل 15% للمواد القابلة لإعادة التدوير

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فهد الغبيوي - الرياض
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أظهرت تحاليل نشرتها "بيئة الرياض" أن نسبة مكونات النفايات البلدية الصلبة في العاصمة من المواد القابلة لإعادة التدوير تبلغ 15٪، فيما رصدت التحاليل ارتفاع كمية النفايات العضوية في مقابلها بنسبة 57٪.

وأوضحت "بيئة الرياض" أن النفايات العضوية تتمثل في بقايا الأطعمة بكل أنواعها والمخلفات الناتجة عن الأنشطة الزراعية، فيما تتمثل المواد القابلة لإعادة التدوير في مخلفات الورق والزجاج والمعدن والبلاستيك والمنسوجات.

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