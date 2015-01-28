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"محافظ صامطة" يدشن حملة "الخوارج شرار الخلق"

لتحذير أفراد المجتمع من خطر الجماعات الضالة

دشن محافظ صامطة أحمد بن عبد الله زعلة، في مكتبه، اليوم، الحملة التوعوية التي تنفذها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على مستوى المملكة، تحت عنوان "الخوارج شرار الخلق".

واستمع محافظ صامطة، خلال استقباله رئيس فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمحافظة الشيخ أحمد محمد مطمي شريفي، إلى شرح عن الحملة وما تتضمنه من فعاليات وجولات ميدانية وبرامج لتوعية وتحذير أفراد المجتمع بخطر الخوارج وجماعة الإخوان الإرهابية والسرورية والقطبية وجماعة التكفير والهجرة وتنظيم القاعدة والجماعات المنحرفة والضالة، وإبراز جهود المملكة في مكافحة الإرهاب.

وتمنى محافظ صامطة للجميع التوفيق، موجهاً الجهات ذات العلاقة على دعم الحملة لتؤتي ثمارها وتحقق الأهداف المنشودة منها.

كما اطلع محافظ صامطة على تقرير حملة "الصلاة النور" التي نفذت بالمحافظة، مقدمًا شكره لرئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولجميع أعضاء الهيئة بالمحافظة على جهودهم الفعالة والبارزة.

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"محافظ صامطة" يدشن حملة "الخوارج شرار الخلق"
سبق

دشن محافظ صامطة أحمد بن عبد الله زعلة، في مكتبه، اليوم، الحملة التوعوية التي تنفذها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على مستوى المملكة، تحت عنوان "الخوارج شرار الخلق".

واستمع محافظ صامطة، خلال استقباله رئيس فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمحافظة الشيخ أحمد محمد مطمي شريفي، إلى شرح عن الحملة وما تتضمنه من فعاليات وجولات ميدانية وبرامج لتوعية وتحذير أفراد المجتمع بخطر الخوارج وجماعة الإخوان الإرهابية والسرورية والقطبية وجماعة التكفير والهجرة وتنظيم القاعدة والجماعات المنحرفة والضالة، وإبراز جهود المملكة في مكافحة الإرهاب.

وتمنى محافظ صامطة للجميع التوفيق، موجهاً الجهات ذات العلاقة على دعم الحملة لتؤتي ثمارها وتحقق الأهداف المنشودة منها.

كما اطلع محافظ صامطة على تقرير حملة "الصلاة النور" التي نفذت بالمحافظة، مقدمًا شكره لرئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولجميع أعضاء الهيئة بالمحافظة على جهودهم الفعالة والبارزة.

28 يناير 2021 - 15 جمادى الآخر 1442
06:34 PM

"محافظ صامطة" يدشن حملة "الخوارج شرار الخلق"

لتحذير أفراد المجتمع من خطر الجماعات الضالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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دشن محافظ صامطة أحمد بن عبد الله زعلة، في مكتبه، اليوم، الحملة التوعوية التي تنفذها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على مستوى المملكة، تحت عنوان "الخوارج شرار الخلق".

واستمع محافظ صامطة، خلال استقباله رئيس فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمحافظة الشيخ أحمد محمد مطمي شريفي، إلى شرح عن الحملة وما تتضمنه من فعاليات وجولات ميدانية وبرامج لتوعية وتحذير أفراد المجتمع بخطر الخوارج وجماعة الإخوان الإرهابية والسرورية والقطبية وجماعة التكفير والهجرة وتنظيم القاعدة والجماعات المنحرفة والضالة، وإبراز جهود المملكة في مكافحة الإرهاب.

وتمنى محافظ صامطة للجميع التوفيق، موجهاً الجهات ذات العلاقة على دعم الحملة لتؤتي ثمارها وتحقق الأهداف المنشودة منها.

كما اطلع محافظ صامطة على تقرير حملة "الصلاة النور" التي نفذت بالمحافظة، مقدمًا شكره لرئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولجميع أعضاء الهيئة بالمحافظة على جهودهم الفعالة والبارزة.

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