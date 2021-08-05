"ميقاتي": تقدُّم بطيء في تشكيل الحكومة اللبنانية

وصف لقاءه مع "عون" بأنه خطوة إيجابية للأمام

ذكر رئيس وزراء لبنان المكلف نجيب ميقاتي، اليوم "الخميس"، أن تقدمًا بطيئًا تحقّق صوب تشكيل حكومة في البلاد.

وأوضح بعد جلسة مع الرئيس ميشال عون، أن جلسة اليوم مع رئيس الجمهورية خطوة إيجابية للأمام، وهناك تقدم ولو أنه بطيء.