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الملك سلمان يتبرع بـ10 ملايين ريال لخدمة "فرجت" في مرحلتها الثانية لتشمل الموقوفين العسكريين

ولي العهد يتبرع بـ5 ملايين ووزير الداخلية بمليونين

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية عن تبرع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - بمبلغ عشرة ملايين ريال، وعن تبرع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - بمبلغ خمسة ملايين ريال، وعن تبرع سموه بمبلغ مليوني ريال لخدمة "فرجت" في مرحلتها الثانية.

جاء ذلك خلال تدشين سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود في جدة مساء اليوم المرحلة الثانية من خدمة "فرجت" التي جاءت لتشمل الموقوفين العسكريين في قضايا مالية بالقطاعات العسكرية كافة.

ورفع سموه أسمى عبارات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد الأمين - حفظهما الله - على تبرعهما السخي لخدمة "فرجت"، منوهاً سموه بهذه اللفتة الكريمة من القيادة الرشيدة.

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الملك سلمان يتبرع بـ10 ملايين ريال لخدمة "فرجت" في مرحلتها الثانية لتشمل الموقوفين العسكريين
سبق

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية عن تبرع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - بمبلغ عشرة ملايين ريال، وعن تبرع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - بمبلغ خمسة ملايين ريال، وعن تبرع سموه بمبلغ مليوني ريال لخدمة "فرجت" في مرحلتها الثانية.

جاء ذلك خلال تدشين سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود في جدة مساء اليوم المرحلة الثانية من خدمة "فرجت" التي جاءت لتشمل الموقوفين العسكريين في قضايا مالية بالقطاعات العسكرية كافة.

ورفع سموه أسمى عبارات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد الأمين - حفظهما الله - على تبرعهما السخي لخدمة "فرجت"، منوهاً سموه بهذه اللفتة الكريمة من القيادة الرشيدة.

27 يونيو 2019 - 24 شوّال 1440
02:04 AM

الملك سلمان يتبرع بـ10 ملايين ريال لخدمة "فرجت" في مرحلتها الثانية لتشمل الموقوفين العسكريين

ولي العهد يتبرع بـ5 ملايين ووزير الداخلية بمليونين

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
16
14,979

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية عن تبرع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - بمبلغ عشرة ملايين ريال، وعن تبرع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - بمبلغ خمسة ملايين ريال، وعن تبرع سموه بمبلغ مليوني ريال لخدمة "فرجت" في مرحلتها الثانية.

جاء ذلك خلال تدشين سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود في جدة مساء اليوم المرحلة الثانية من خدمة "فرجت" التي جاءت لتشمل الموقوفين العسكريين في قضايا مالية بالقطاعات العسكرية كافة.

ورفع سموه أسمى عبارات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد الأمين - حفظهما الله - على تبرعهما السخي لخدمة "فرجت"، منوهاً سموه بهذه اللفتة الكريمة من القيادة الرشيدة.

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