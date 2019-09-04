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"الأرصاد": سحب رعدية تصحبها رياح نشطة على المدينة المنوّرة

تشمل "العيص ووادي الفرع" وتستمر حتى الـ 8 مساء اليوم

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً عن سحب رعدية تصحبها رياح نشطة مع تدني مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه أجزاءً من منطقة المدينة المنوّرة, تتضمن "المدينة المنوّرة, محافظة العيص, محافظة وادي الفرع والأجزاء المجاورة".

وبيّنت الإدارة أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": سحب رعدية تصحبها رياح نشطة على المدينة المنوّرة
سبق

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً عن سحب رعدية تصحبها رياح نشطة مع تدني مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه أجزاءً من منطقة المدينة المنوّرة, تتضمن "المدينة المنوّرة, محافظة العيص, محافظة وادي الفرع والأجزاء المجاورة".

وبيّنت الإدارة أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم.

04 سبتمبر 2019 - 5 محرّم 1441
12:50 PM

"الأرصاد": سحب رعدية تصحبها رياح نشطة على المدينة المنوّرة

تشمل "العيص ووادي الفرع" وتستمر حتى الـ 8 مساء اليوم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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1,061

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً عن سحب رعدية تصحبها رياح نشطة مع تدني مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه أجزاءً من منطقة المدينة المنوّرة, تتضمن "المدينة المنوّرة, محافظة العيص, محافظة وادي الفرع والأجزاء المجاورة".

وبيّنت الإدارة أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم.

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