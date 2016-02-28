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"أم القرى" تعلن عن الاختبارات النصفية والنهائية.. تعرف عليها

وفقاً للأنظمة واللوائح والإجراءات الوقائية والاحترازية

أعلنت جامعة أم القرى إجراء الاختبارات النصفية والنهائية عن بُعد للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ١٤٤٢هـ كالدبلوم البكالوريوس انتظام -انتساب والدراسات العليا ما عدا برامج السنة الأولى المشتركة والسنة التأهيلية والاختبار الشامل لمرحلة الدكتوراه والبرامج التعليمية والمقررات العمليّة أو التدريبية التي تتطلب الحضور.

ويأتي ذلك وفقاً للأنظمة واللوائح والإجراءات الوقائية والاحترازية وتعليمات وزارة الصحة.

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"أم القرى" تعلن عن الاختبارات النصفية والنهائية.. تعرف عليها
سبق

أعلنت جامعة أم القرى إجراء الاختبارات النصفية والنهائية عن بُعد للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ١٤٤٢هـ كالدبلوم البكالوريوس انتظام -انتساب والدراسات العليا ما عدا برامج السنة الأولى المشتركة والسنة التأهيلية والاختبار الشامل لمرحلة الدكتوراه والبرامج التعليمية والمقررات العمليّة أو التدريبية التي تتطلب الحضور.

ويأتي ذلك وفقاً للأنظمة واللوائح والإجراءات الوقائية والاحترازية وتعليمات وزارة الصحة.

28 فبراير 2021 - 16 رجب 1442
07:52 PM

"أم القرى" تعلن عن الاختبارات النصفية والنهائية.. تعرف عليها

وفقاً للأنظمة واللوائح والإجراءات الوقائية والاحترازية

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هادي العصيمي - الرياض
0
470

أعلنت جامعة أم القرى إجراء الاختبارات النصفية والنهائية عن بُعد للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ١٤٤٢هـ كالدبلوم البكالوريوس انتظام -انتساب والدراسات العليا ما عدا برامج السنة الأولى المشتركة والسنة التأهيلية والاختبار الشامل لمرحلة الدكتوراه والبرامج التعليمية والمقررات العمليّة أو التدريبية التي تتطلب الحضور.

ويأتي ذلك وفقاً للأنظمة واللوائح والإجراءات الوقائية والاحترازية وتعليمات وزارة الصحة.

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