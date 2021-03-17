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قرار تخفيض أجرة العقارات البلدية بمكة: أكثر من 620 مستفيداً.. والقويحص يشكر

أكّد الأمين مواكبة الأمانة للجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لمكافحة فيروس كورونا

قال أمين العاصمة المقدّسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص؛ إن قرار إعفاء المستثمرين من دفع أجور عقود إيجارات العقارات البلدية بنسبة 75% بالعاصمة المقدّسة شمل أكثر من ٦٢٠ مستفيداً في مجال النشاط التجاري بالمشاعر المقدّسة، ونشاط الأكشاك، والعقارات البلدية، والعربات المتنقلة، ومصانع الخرسانة الجاهزة، والمصانع في مخطط الصناعية، ومواقع بيع الحديد المستعمل، ومباسط الحطب والفحم، واللوحات الدعائية والإعلانية، مشيراً إلى تجاوز قيمة المبالغ المعفاة عن المستثمرين أكثر من ٦٦ مليون ريال.

ورفع أمين العاصمة المقدّسة شكره نيابة عن المستثمرين لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- على هذه اللفتة الكريمة وتلمس احتياجات قطاع الأعمال وتخفيف أعباء الجائحة عليهم، وتوفير التدفقات النقدية للمستثمرين ومساعدتهم على تجاوز هذه الفترة، مؤكداً مواكبة الأمانة للجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة -حفظها الله- لمكافحة فيروس كورونا، وتخفيف آثاره المالية والاقتصادية على القطاع الخاص.

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قرار تخفيض أجرة العقارات البلدية بمكة: أكثر من 620 مستفيداً.. والقويحص يشكر
سبق

قال أمين العاصمة المقدّسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص؛ إن قرار إعفاء المستثمرين من دفع أجور عقود إيجارات العقارات البلدية بنسبة 75% بالعاصمة المقدّسة شمل أكثر من ٦٢٠ مستفيداً في مجال النشاط التجاري بالمشاعر المقدّسة، ونشاط الأكشاك، والعقارات البلدية، والعربات المتنقلة، ومصانع الخرسانة الجاهزة، والمصانع في مخطط الصناعية، ومواقع بيع الحديد المستعمل، ومباسط الحطب والفحم، واللوحات الدعائية والإعلانية، مشيراً إلى تجاوز قيمة المبالغ المعفاة عن المستثمرين أكثر من ٦٦ مليون ريال.

ورفع أمين العاصمة المقدّسة شكره نيابة عن المستثمرين لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- على هذه اللفتة الكريمة وتلمس احتياجات قطاع الأعمال وتخفيف أعباء الجائحة عليهم، وتوفير التدفقات النقدية للمستثمرين ومساعدتهم على تجاوز هذه الفترة، مؤكداً مواكبة الأمانة للجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة -حفظها الله- لمكافحة فيروس كورونا، وتخفيف آثاره المالية والاقتصادية على القطاع الخاص.

17 مارس 2021 - 4 شعبان 1442
08:59 AM

قرار تخفيض أجرة العقارات البلدية بمكة: أكثر من 620 مستفيداً.. والقويحص يشكر

أكّد الأمين مواكبة الأمانة للجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لمكافحة فيروس كورونا

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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قال أمين العاصمة المقدّسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص؛ إن قرار إعفاء المستثمرين من دفع أجور عقود إيجارات العقارات البلدية بنسبة 75% بالعاصمة المقدّسة شمل أكثر من ٦٢٠ مستفيداً في مجال النشاط التجاري بالمشاعر المقدّسة، ونشاط الأكشاك، والعقارات البلدية، والعربات المتنقلة، ومصانع الخرسانة الجاهزة، والمصانع في مخطط الصناعية، ومواقع بيع الحديد المستعمل، ومباسط الحطب والفحم، واللوحات الدعائية والإعلانية، مشيراً إلى تجاوز قيمة المبالغ المعفاة عن المستثمرين أكثر من ٦٦ مليون ريال.

ورفع أمين العاصمة المقدّسة شكره نيابة عن المستثمرين لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- على هذه اللفتة الكريمة وتلمس احتياجات قطاع الأعمال وتخفيف أعباء الجائحة عليهم، وتوفير التدفقات النقدية للمستثمرين ومساعدتهم على تجاوز هذه الفترة، مؤكداً مواكبة الأمانة للجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة -حفظها الله- لمكافحة فيروس كورونا، وتخفيف آثاره المالية والاقتصادية على القطاع الخاص.

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