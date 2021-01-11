أمانة جازان ترصد 154 محلًا تجاريًا مخالفًا للاشتراطات

بعد تنفيذ 2790 جولة رقابية خلال الأسبوع الماضي

نفذت أمانة منطقة جازان والبلديات المرتبطة بها، خلال الأسبوع الماضي، 2792 جولة رقابية على المولات والأسواق والمطاعم والمحلات التجارية لضمان التزام المنشآت التجارية بتطبيق الاحترازات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، وذلك ضمن الجهود والأعمال التي تقدمها الأمانة وبلديات المنطقة للحد من انتشار فيروس كورونا .

وذكر أمين منطقة جازان، نايف بن مناحي بن سعيدان، أن الفرق الرقابية رصدت 154 محلًا تجاريًا مخالفًا للاشتراطات خلال الجولات الميدانية التي نفذتها أمانة جازان وبلديات المنطقة، حيث تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، فيما تمت مصادرة 3418 كيلوجرامًا من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، وقامت بتطهير وتعقيم 417 موقعًا.

وأكد ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المبلغة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات المختصة، وتطبيق البروتوكولات الوقائية المعتمدة، مشددًا على أن الأمانة لن تتهاون في تطبيق الأنظمة والتعليمات والعقوبات بحق أي منشأة مخالفة.